Copa do Nordeste Sport x Altos: Leão mira primeiro lugar do Grupo A da Copa do Nordeste; veja onde assistir Partida será realizada na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (26)

O Sport recebe o Altos, nesta quarta-feira (26), com um objetivo a ser conquistado na Copa do Nordeste. Apesar de já estar classificado às quartas de final, o Leão busca a primeira colocação do grupo e, de forma mais difícil, a geral para ter o poder de jogar as quartas e semifinal, além de uma possível final, como mandante. A bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 7ª e última rodada do Grupo A.

Com 12 pontos, o Sport é o vice-líder do grupo. São dois pontos a menos que o Vitória, que visita o último colocado Moto Club, no Castelão, em São Luís.

Para ficar com a liderança, o Rubro-negro pernambucano precisa derrotar o Altos e torcer por um tropeço do Leão da Barra na capital maranhense. Já para ficar com o primeiro lugar geral, a equipe de Pepa teria que ver ainda Bahia e Ceará ganhar apenas um dos compromissos restantes no outro grupo.

Depois de uma desgastante primeira partida de final do Pernambucano, contra o Retrô, e com o Brasileirão batendo na porta, o Sport provavelmente entrará em campo, nesta quarta, com uma equipe alternativa.

Últimos reforços anunciados pelo clube, o volante Du Queiroz e o atacante Arthur Sousa não podem jogar o Estadual. Até por isso, assim como foi contra o Vitória, devem aparecer na formação inicial, no intuito de ganharem ritmo para a disputa do Brasileiro. O centroavante, inclusive, minimizou o fato do Sport estar classificado ao comentar a importância do jogo.

"A Copa do Nordeste é um campeonato disputado, onde vamos brigar por título, é importante para a gente. Se Deus quiser espero ter mais minutos na Copa do Nordeste para ajudar o Sport da melhor forma possível", comentou o camisa 38.

As principais dúvidas na lista de relacionados seguem sendo os atletas entregues ao departamento médico: o meia-atacante Titi Ortiz, com uma lesão na panturrilha esquerda, e o atacante Gonçalo Paciência, tratando um desconforto muscular na coxa direita.

O argentino Rodrigo Atencio, com uma fratura no pé esquerdo, vive situação mais delicada e só deve voltar a ficar disponível na disputa do Campeonato Brasileiro.

Tudo ou nada

Pelo lado visitante, o Altos não terá outra alternativa na Ilha do Retiro a não ser buscar o resultado positivo. Com seis pontos, o Jacaré ocupa a penúltima colocação, mas tem chances de se classificar. Para isso, além de derrotar o Sport, terá que torcer por uma combinação de resultados: empate entre Ferroviário e Sousa, e tropeço do CRB perante o Fortaleza.

Diante da árdua missão, a equipe piauiense ainda terá que lidar com uma série de ausências para o compromisso no Recife. Começando pelo técnico Jerson Testoni, que cumpre suspensão da época que estava no Cianorte-PR. Os zagueiros Albert, suspenso, e Joécio, machucado, o lateral-direito Rodrigo Negueba, o meio-campista Reinaldo, e o atacante Rodrigão, também contundidos, estão fora do duelo.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Dalbert; Du Queiroz, Rivera e Fabricio Domínguez; Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa. Técnico: Pepa.

Altos

Careca; Gean, Leandro Amorim, Sávio e Neto Borges; Leozidio, Jonathan, Luan e Dieguinho; Felipe Sales e Wesley Pratti (Cleiton Robozão). Auxiliar técnico: Jeferson Cirilo.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Edilene Freira da Silva (ambos do RN)

Transmissão: Premiere.

