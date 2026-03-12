A- A+

Copa do Brasil Sport x Anápolis-GO: veja onde assistir e escalações de jogo pela Copa do Brasil Bola rola às 21h30 desta quinta-feira (12), na Ilha do Retiro

Passada a euforia pelo título pernambucano sobre o Náutico, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quinta-feira (12). Desta vez, pela Copa do Brasil. Depois de eliminar a Desportiva Ferroviária-ES na semana passada, o Rubro-negro recebe o Anápolis-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro. O embate marcará a estreia do novo uniforme do Leão em parceria com a Kappa.

A partida é válida pela terceira fase do mata-mata nacional e pode render mais uma boa premiação ao clube da Praça da Bandeira. Depois de garantir R$ 2,9 milhões somando participação e classificação na segunda fase, o clube pernambucano pode receber R$ 1,68 milhão em caso de vaga à quarta fase.

Vale lembrar que nesta fase da Copa do Brasil, as partidas são disputadas em jogo único. Ou seja, quem vencer o duelo entre Sport e Anápolis-GO está automaticamente classificado para a sequência da competição e encara o Athletic-MG, que avançou de fase ao derrotar o Ypiranga-RS, por 2x0, nessa quarta (11).

Mais que a sobrevivência no torneio, o duelo perante os goianos servirá como teste para o Sport comprovar o bom momento vivido. A atuação contra o Náutico foi a melhor do Leão na temporada e tirou a pressão dos ombros do técnico Roger Silva.

Perante o Timbu, aliás, foi a primeira vez que o treinador escalou o que para muitos torcedores é a escalação ideal para esta parte da temporada. Peças como Thiago Couto, Marcelo Ajul e Zé Lucas parecem ter se consolidado no time titular. Assim como o atacante Iury Castilho, autor de quatro gols nas finais do Estadual.

Ajul, inclusive, destacou a importância do título no último final de semana para confirmar o trabalho que tem sido feito. "Esse título serviu como motivação para a gente continuar esse trabalho. Serviu como confirmação, também, do que a gente está fazendo. As coisas vão começar a dar certo cada vez mais. O grupo está muito motivado, muito atento e muito ligado. Estendemos a importância desse jogo e vamos em busca da vitória", declarou o prata da casa.

Para o compromisso desta quinta, Roger poderá contar novamente com o zagueiro Zé Marcos e o meia Biel. A dupla recém-chegada foi relacionada para o jogo com a Desportiva semana passada, mas apenas o defensor foi utilizado. Zé Marcos atuou como titular ao lado de Marcelo Ajul, em time alternativo escalado pelo treinador.

Anápolis

Eliminado do Campeonato Goiano ainda nas quartas de final e ainda perder o playoff da disputa pelo quinto lugar, o Anápolis deu uma resposta positiva ao seu torcedor na Copa do Brasil. Na fase anterior, o clube goiano recebeu o Cianorte, no Jonas Duarte, e bateu a equipe paranaense por 3x1.

Ficha técnica



Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Gustavo Maia, Chrystian Barletta e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.



Anápolis-GO

Paulo Henrique; Kaik, Igor Souza, Rafael Costa e Leonan; Lucas Mila, João Borim e Gharib; Gustavo Henrique, Fernando Viana e Matheus Lagoa. Técnico: Ângelo Luiz.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Carlos Henrique Cardoso de Souza (ambos do RJ)

Transmissão: Prime Video.

