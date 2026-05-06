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Futebol Sport x ASA: confira escalações e onde assistir Duelo será nesta quarta-feira (6), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Mais uma vez, o Sport vai dar uma pausa na Série B do Campeonato Brasileiro e focar na disputa da Copa do Nordeste. Agora, porém, com a diferença de que o confronto não é mais da fase de grupos, mas sim eliminatório. Sem espaço para erros e pregando força máxima para avançar na competição, o Leão recebe o ASA, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final.

Um dos jogadores que deve ser escalado entre os titulares é o lateral-direito Madson. O jogador marcou um dos gols da vitória do Sport por 2x0 diante do Ceará, na Ilha do Retiro, pela Série B.

“Sei o profissional que ele é. Augusto Pucci (concorrente no posto) tem o meu respeito também porque, no momento de dificuldades, soube aproveitar (as chances). É um patrimônio do clube e temos de respeitá-lo”, iniciou o treinador Márcio Goiano, reforçando ainda que pretende manter Zé Lucas como primeiro volante.



Posicionamento

“Ele é um jogador que tínhamos utilizado como primeiro volante, mas sempre no segundo tempo. É rápido na marcação, com passe, circula bem e a tendência natural é que ele faça essa função”, apontou.

Com o recuo de Zé Lucas, quem ganhou espaço no time titular foi o meia Carlos de Pena. “Ele sempre aproveita também. É intenso, se entrega bastante. Ele, assim como Zé Lucas e Biel, sai na frente (na titularidade), mas temos outros jogadores importantes como Zé Gabriel e Yago, que nos ajudaram no Pernambucano. Temos de ter esse cuidado. Todos são importantes”, frisou o comandante.

O Sport foi líder do Grupo C, com quatro vitórias e uma derrota. Nos últimos dois jogos, contra Maranhão e Fortaleza, o técnico Márcio Goiano poupou os titulares. Perante os alagoanos, o Leão vai com a equipe principal. Já o ASA foi vice-líder do Grupo A e está invicto no torneio, com dois triunfos e três empates.

Histórico

Sport e ASA já se enfrentaram seis vezes na história, com quatro vitórias do Leão, um empate e uma derrota. Os alagoanos nunca ganharam dos pernambucanos atuando em Pernambuco. O time de Arapiraca é comandado pelo técnico Itamar Schulle, ex-Santa Cruz e Retrô.



O ASA está na Série D, ocupando a terceira posição do Grupo A10. Os alagoanos estrearam empatando sem gols com a Jacuipense, depois venceram CSA e CSE, ambos por 2x1. Em seguida, derrotas contra Juazeirense, por 1x0, e Atlético-BA, por 2x1.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Ajul e Felipinho; Zé Lucas, De Pena e Biel; Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Márcio Goiano

ASA

Rafael Mariano; Paulinho, Cristian Lucca, Danilo Mendes e Léo Príncipe; Vitão, Allef e Sammuel; Gabriel Motta, Alex Bruno e Marquinhos Brazion.Técnico: Itamar Schülle

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA). Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Antonielson Jesus da Silva (ambos da BA)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

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