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Sport Sport x Athletic-MG marcará reencontro do técnico Roger com clube mineiro Treinador trabalhou no Esquadrão de Aço em três oportunidades na curta carreira

A partida entre Sport e Athletic-MG, às 21h30 desta terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, terá um sabor especial para uma pessoa: o técnico Roger Silva. O treinador reencontra um dos clubes onde mais se destacou na curta carreira até o momento.

Roger treinou a equipe mineira em três ocasiões: 2022, 2023 e entre 2024 e 2025. Ele foi o responsável pelo acesso do Esquadrão de Aço da Série C para a Série B, em 2024. Na oportunidade, o Athletic foi vice-campeão, após perder o título para o Volta Redonda.

Durante o campeonato, o clube fez a segunda melhor campanha da primeira fase, onde somou 40 pontos e ficou atrás somente do Botafogo-PB. Foram 12 vitórias, quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento de 70%. Na fase seguinte, o time de São João del Rei conseguiu três triunfos, um empate e dois reveses, garantindo o acesso.

Entre as passagens pelo Athletic, Roger somou 80 jogos. Ele levou a equipe às semifinais do Estadual e levantou a taça do Mineiro do Interior, em 2022 e 2023, faturou a Recopa Mineira, em 2023, e o Troféu Inconfidência, em 2024.

No ano passado, acabou sendo demitido na 10ª rodada da Série B, após derrota para o Cuiabá. Ele deixou o clube na 18ª colocação, com apenas seis pontos em dez jogos.

Agora, no Sport, o treinador vai tentando ganhar a confiança do torcedor. São dez jogos invictos no comando do Leão, além do título do Pernambucano conquistado. Entretanto, com exceção da final diante do Náutico, nos Aflitos, o Rubro-negro não tem conseguido entregar atuações convincentes.

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