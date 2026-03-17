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Copa do Brasil

Sport x Athletic-MG: veja onde assistir e escalações do duelo pela Copa do Brasil

Bola rola às 21h30 desta terça-feira (17), na Ilha do Retiro

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Grupo do Sport antes do jogo começar diante do Anápolis, pela Copa do BrasilGrupo do Sport antes do jogo começar diante do Anápolis, pela Copa do Brasil - Foto: Paulo Paiva/SCR

Em compromisso válido pela quarta fase da Copa do Brasil, o Sport recebe o Athletic-MG, às 21h30 desta terça-feira (17), na Ilha do Retiro. Depois de eliminar o Anápolis nos pênaltis com uma má atuação, o elenco leonino voltou a lidar com a desconfiança do torcedor, e precisa dar uma resposta positiva em mais um embate dentro de casa. 

Assim como nas três fases anteriores, a quarta fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Quem vencer de Sport e Athletic nos 90 minutos fica com a vaga. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. A equipe que avançar garante R$ 2 milhões em premiação a ser paga pela CBF. Até o momento, o Rubro-negro já acumula R$ 4,59 milhões. 

O confronto na capital pernambucana coloca o Leão frente a frente com um adversário que vai encontrar também na Série B do Brasileiro. Além disso, marca o reencontro do técnico Roger Silva com o Athletic. O treinador passou pela equipe mineira em três ocasiões: 2022, 2023 e entre 2024 e 2025. Roger foi o responsável pelo acesso do Esquadrão de Aço da Série C para a Segundona, em 2024. 

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A partida pela Copa do Brasil vai marcar o início de uma 'maratona' de jogos para o Sport. Passado o jogo com o Athletic, o Leão terá pela frente oito compromissos em um intervalo de um mês, entre Série B do Brasileiro e também pela Copa do Nordeste. Enquanto o campeonato nacional inicia no final de semana, o regional começa na terça-feira da semana que vem. 

Depois de duas atuações apáticas no mata-mata nacional, o meio-campista Yago Felipe garantiu que o time está preparado para entregar uma boa performance e não ser surpreendido dentro de casa. Mais uma vez, o camisa 7 deve ser titular na formação escolhida para Roger Silva. Aliás, a expectativa é que o treinador repita a escalação do duelo com o Anápolis. 
 
"A expectativa está muito alta. Não só minha, mas de todos os companheiros, porque sabemos que é um jogo único. Sabemos que não podemos entrar desligados, então cada minuto será importante. Acredito que estamos bem preparados para fazer um grande jogo e não sermos surpreendidos para, se Deus quiser, conseguirmos o nosso objetivo", falou o capitão. 

Athletic

O Athletic visita o Sport tentando continuar fazendo história na Copa do Brasil. Depois de estrear na competição em 2023, pela primeira vez a equipe mineira conseguiu eliminar dois times em uma mesma edição da competição. Até virar adversário do Leão, a equipe do técnico Alex Souza deixou para trás o Rio Branco-ES e o Ypiranga-RS. 

Ficha técnica

Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Chrystian Barletta, Gustavo Maia (Gustavo Coutinho) e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Athletic-MG
Jhonatan Luiz; Zeca, Belezi, Jhonatan e Diego Batista; Gian Cabezas, Ian Luccas e David Braga; Dixon Vera, Ronaldo Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alex Souza.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Horário: 21h30 
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (ambos do PR)
Transmissão: Prime Video. 

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