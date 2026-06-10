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Série B Sport x Athletic: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Leão tenta recuperar o topo da tabela, enquanto mineiros buscam se aproximar do bloco de cima

Os resultados da rodada pressionam o Sport por uma boa apresentação na noite desta quarta-feira (10). Depois de iniciar a 12ª rodada como líder, o Rubro-negro entra em campo contra o Athletic, às 21h, na Ilha do Retiro, em terceiro lugar, com 22 pontos, mas podendo recuperar o topo em caso de triunfo diante de seus torcedores. Vila Nova (25 pontos) e São Bernardo (24) venceram seus compromissos e ultrapassaram os pernambucanos na tabela.

Com o objetivo de recuperar o primeiro lugar, no entanto, a equipe de Márcio Goiano terá que passar por um adversário que já se mostrou uma pedra no sapato leonino em 2026. Em março, o Athletic foi o responsável por eliminar o Sport, na quarta fase da Copa do Brasil, em plena Ilha do Retiro, pelo placar de 3x1. Para o jogo desta quarta, o Esquadrão de Aço chega ao duelo em décimo lugar, com 17 pontos, e tentando encurtar a distância para o pelotão de cima.

"Estamos prontos para encarar este desafio, este grande jogo que teremos em casa contra o Athletic. É um adversário muito qualificado, difícil. Enfrentamos eles esse ano, e sabemos o que o jogo vai exigir de nós. Se preparamos da melhor maneira para, junto do torcedor, buscar esta vitória", falou o goleiro Thiago Couto.

Para a partida deste meio de semana, a comissão técnica leonina teve um período de dez dias de trabalho para fazer correções e aprimorar o que tem dado certo na Segundona. O recorte foi importante, também, para Márcio Goiano achar substitutos para algumas peças que não estarão disponíveis para o jogo.

Na vitória sobre o Náutico, por 2x0, três jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e só voltam a ficar à disposição contra o São Bernardo: os volantes Zé Lucas e Yago Felipe, além do atacante Iury Castilho. O prata da casa, por sua vez, já estaria fora do duelo com o Athletic por estar servindo a seleção brasileira sub-20. Substituído no Clássico dos Clássicos, o atacante Clayson é mais um fora do jogo. O atleta está entregue ao departamento médico, após ter constatada uma lesão de grau 2 na coxa esquerda.

De volta

Por outro lado, quem pode ajudar a equipe nesta quarta é o atacante Marlon Douglas. Depois de perder os últimos quatro jogos por causa de uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita, o jogador foi liberado para voltar aos trabalhos no último final de semana. O camisa 31 deve iniciar a partida entre os reservas.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Pedro Martins, Fábio Matheus (Carlos de Pena) e Biel; Chrystian Barletta, Felipinho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Athletic

Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; João Miguel, Gian Cabezas, Ian Luccas e Marcelo Henrique; Max e Dixon Vera. Técnico: Alex Souza.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Luís Filipe Gonçalves Correa (ambos da PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: ESPN/Disney+

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