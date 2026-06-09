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Sport Sport x Athletic: Recuperado de lesão, Marlon Douglas pode reforçar clube nesta quarta (10) Jogador foi liberado pelo departamento médico no último final de semana

Diante das ausências que terá para o compromisso contra o Athletic, nesta quarta-feira (10), pela 12ª rodada da Série B, o técnico do Sport, Márcio Goiano, ganhou uma opção ofensiva para o confronto. Trata-se do atacante Marlon Douglas, recuperado de lesão muscular.

Na derrota rubro-negra por 2x1 para o CRB, no mês passado, o jogador acabou sofrendo uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita. Marlon ficou fora dos jogos do Sport contra Fortaleza (duas vezes), Juventude e Náutico.

Com a liberação de Marlon Douglas do departamento médico, apenas Zé Roberto e Clayson seguem fora por contusão. Para a partida desta quarta, porém, outros três jogadores não estarão à disposição da comissão técnica.

Os volantes Zé Lucas e Yago, além do atacante Iury Castilho, receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão automática nesta quarta. O prata da casa, por sua vez, está defendendo a seleção brasileira sub-20, e já seria ausência diante dos mineiros.

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