A- A+

Futebol Sport x Atlético-GO: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do jogo válido pela Série B Duelo de "seis pontos" acontece às 21h30 desta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro

Nesta sexta-feira (10), Sport e Atlético-GO se enfrentam em disputa direta pelo acesso à Série A do Brasileiro. Em confronto válido pela 36ª rodada da Segundona, os rubro-negros entram em campo, às 21h30, na Ilha do Retiro. Enquanto os goianos ocupam o quarto lugar, com 60 pontos, os pernambucanos vêm uma posição abaixo, com 59 pontos.

Para a partida, o técnico do Sport, Enderson Moreira, terá três retornos importantes visando a escalação da partida. Depois de cumprirem suspensão perante o Mirassol, os volantes Felipe, Fábio Matheus e Ronaldo Henrique voltam a ficar à disposição. Por outro lado, os zagueiros Sabinos e Alisson Cassiano, além do meia Alan Ruiz, estão lesionados e são dúvidas.

Do lado visitante, o técnico Jair Ventura será obrigado a fazer duas modificações na formação inicial. Suspensos, Rodrigo Soares e Kelvin darão lugar a Bruno Tubarão e Airton.

Onde assistir?

Premiere e SporTV.

Prováveis escalações

Sport

Denis; Ewerthon, Thyere, Chico (Sabino) e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Jorginho; Edinho, Fabrício Daniel (Alan Ruiz) e Vagner Love (Diego Souza).

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Veja também

Futebol Liverpool perde na visita ao Toulouse, mas segue líder do Grupo E da Liga Europa