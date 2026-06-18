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Série B Sport x Atlético-GO: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B Duelo entre Leão e Dragão será disputado às 21h desta quinta-feira (18), na Ilha do Retiro

No jogo que abre a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport pode retomar a liderança da competição. Ao menos de forma momentânea, até as equipes acima na tabela entrarem em campo no fim de semana. Às 21h desta quinta-feira (18), o Leão recebe o Atlético-GO, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 14ª rodada.

O Rubro-negro inicia a rodada em terceiro lugar, com 24 pontos. A desvantagem para os concorrentes à frente é de apenas um ponto. O São Bernardo e o Vila Nova ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, com 25 pontos. Os goianos recebem o Náutico, sábado (20), em Goiânia. Já os paulistas encaram o Juventude, no domingo (21), também como mandantes. Adversário do Sport, o Atlético-GO é apenas o 13º lugar, com 17 pontos.

Time com menos derrotas na Segundona - apenas uma -, o Sport busca melhorar o desempenho em casa para alcançar o topo na tabela. Em sete jogos, são três vitórias, três empates e um revés como mandante. Um aproveitamento de 57%, que se depender do meio-campista Biel tem tudo para aumentar nesta rodada.

Segundo o camisa 6, quanto menos derrotas o Leão tiver na Série B, é um passo a mais para se aproximar do objetivo do acesso. "O Sport entra em toda competição para ganhar. Desde o começo do ano temos o objetivo do acesso, e quanto menos derrotas tivermos, a gente vai conseguindo chegar mais próximo do objetivo. Claro que ainda está cedo, no primeiro turno, mas sempre almejamos coisas grandes", iniciou.

"A gente trabalha todo dia, tanto em treinamentos como em jogos, para perder o menos possível, porque ficaremos mais perto do objetivo. Acho que é por isso que perdemos muito pouco, uma derrota só no campeonato. Somos a equipe que menos perdeu e que continuemos assim nesta fase boa", prosseguiu o jogador.

Para o compromisso diante do torcedor, o técnico Márcio Goiano não deve promover muitas mudanças, em relação ao time que ficou no empate com o São Bernardo na rodada passada. A única alteração forçada será realizada na lateral direita. Suspenso, Madson está fora do confronto. Com isso, Augusto Pucci assume a vaga de forma natural.

Na zaga, apesar de conviver com as críticas da torcida, Zé Marcos tem a confiança do treinador e deve formar dupla com Marcelo Benevenuto mais uma vez. Já no meio, com as sombras de Fábio Matheus e Pedro Martins, Yago Felipe é o favorito para formar trio com Zé Lucas e Biel.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Iury Castilho, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Atlético-GO

Paulo Henrique; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Cristiano e Guilherme Marques; Bruno José, Marrony (Léo Jacó) e Geovany Soares. Técnico: Renan Brito.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h

Áribtro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jorge Eduardo Bernardi (ambos do RS)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+

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