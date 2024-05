Sport x Atlético-MG, pela Copa do Brasil, terá esquema especial de ônibus nesta quarta (22); confira

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT) divulgou a operação especial de mobilidade para a partida entre Sport e Atlético-MG, pela Copa do Brasil, que será realizada nesta quarta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Para chegar ao estádio, os torcedores poderão utilizar a linha 047- TI Cosme e Damião/Arena, que será ativada a partir das 18h, com tarifa do Bilhete Único, no valor de R$ 4,10.

O Grande Recife orienta que o torcedor, antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião, adquira antecipadamente sua pulseira utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado.

Por se tratar de serviço eventual, não haverá gratuidade ou abatimento tarifário. Ao torcedor, a empresa sugere utilizar o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o metrô, e lá embarcar na linha de ônibus com destino ao estádio.

Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no final da partida, eles serão realizados.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Serviço:

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.



