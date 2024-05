A- A+

Sport Sport x Atlético-MG: quase 14 mil ingressos vendidos para jogo válido pela Copa do Brasil Leão perdeu para o Galo, por 2x0, na ida, e terá árdua missão de reverter desvantagem, nesta quarta-feira (22)

Apesar de entrar em campo em desvantagem, o Sport vai contar com o apoio de seu torcedor, nesta quarta-feira (22), diante do Atlético-MG. Em primeira parcial divulgada pelo clube, nesta segunda-feira (20), o Leão anunciou que 13.747 ingressos foram comercializados para a partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para este jogo, a diretoria anunciou uma promoção de ingressos. Até às 23h59 desta segunda, o setor Sul Superior pode ser adquirido por R$ 20 para sócios e demais torcedores. Para os demais setores da Arena de Pernambuco, os valores variam entre R$ 25 e R$ 160.

Sport e Atlético-MG se enfrentam às 20h desta quarta-feira, na Arena de Pernambuco. No confronto de ida, o Galo bateu o Leão, por 2x0, em Belo Horizonte. Para se classificar, o Rubro-negro terá que vencer por três gols de diferença. Caso triunfe por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Veja também

Vôlei Bernardinho define 14 jogadores para reestreia no comando da seleção com Honorato de líbero