Mobilidade Sport x Avaí contará com esquema especial de ônibus neste sábado (18); confira Ônibus de volta seguirá para o Terminal do Cais de Santa Rita

O Grande Recife Consórcio de Transportes divulgou o esquema de mobilidade de ônibus para a partida entre Sport x Avaí, que acontece neste sábado (18), às 21h, na Arena Pernambuco.

Para chegar à Arena, os torcedores contarão com a linha 047-TI Cosme e Damião/Arena, que será ativada a partir das 18h e terá bilhete único (anel A: R$4,10). Após a partida, esta linha seguirá para o Terminal do Cais de Santa Rita, na área central do Recife.

O Grande Recife orienta que o torcedor, antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado.

Por se tratar de serviço eventual não haverá gratuidade ou abatimento tarifário. A Grande Recife sugere ao torcedor utilizar o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e lá embarcar na linha de ônibus com destino a Arena de Pernambuco. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo, serão realizados.

Confira abaixo o itinerário da linha na ida para a Arena:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Confira abaixo o itinerário da linha na volta da Arena:

Arena/Cais de Santa Rita:

Arena/PE, BR-408, BR-232, Av. Abdias de Carvalho, Av, Sport Club do Recife, Viaduto da Benfica, Ponte Estácio Coimbra, Praça do Derby, Av. Conde da Boa Vista, Av. Martins de Barros, Terminal Cais de Santa Rita;

