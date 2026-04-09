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Sport Sport x Avaí: ingressos à venda para jogo deste sábado (11) na Ilha do Retiro Rubro-negro está invicto há seis jogos no ano e quer apoio da torcida para confirmar bom momento

Com o time em boa fase na temporada, invicto há seis jogos, o Sport deu início, nesta quinta-feira (9), à venda de ingressos para mais uma compromisso na Série B. No sábado, às 18h, o Rubro-negro recebe o Avaí, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada.

A partir de R$ 30, a comercialização dos bilhetes tem início às 18h, desta quinta, para o sócio Campeão de 87, seguindo cronograma escalonado por categoria, além de Proprietários e Isentos.

Às 20h, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos). Às 21h será aberto para o o sócio Treme Terra. Às 22h será as vezes dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 23h os sócios Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos)

O público geral poderá adquirir seus ingressos a partir das 12h desta sexta-feira (10). Os ingressos podem ser comprados através deste link.

Valores dos ingressos

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 50

Camarote

Titular: R$ 60

Convidados: R$ 60

Ilha Lounge

R$ 180

R$ 140 (8 a 14 anos)

Gratuidade até 7 anos e 11 meses

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