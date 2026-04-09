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Sport x Avaí: ingressos à venda para jogo deste sábado (11) na Ilha do Retiro

Rubro-negro está invicto há seis jogos no ano e quer apoio da torcida para confirmar bom momento

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Torcida do Sport na Ilha do RetiroTorcida do Sport na Ilha do Retiro - Foto: Paulo Paiva/SCR

Com o time em boa fase na temporada, invicto há seis jogos, o Sport deu início, nesta quinta-feira (9), à venda de ingressos para mais uma compromisso na Série B. No sábado, às 18h, o Rubro-negro recebe o Avaí, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada. 

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A partir de R$ 30, a comercialização dos bilhetes tem início às 18h, desta quinta, para o sócio Campeão de 87, seguindo cronograma escalonado por categoria, além de Proprietários e Isentos. 

Às 20h, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos). Às 21h será aberto para o o sócio Treme Terra. Às 22h será as vezes dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 23h os sócios Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos)

O público geral poderá adquirir seus ingressos a partir das 12h desta sexta-feira (10). Os ingressos podem ser comprados através deste link.

Valores dos ingressos

Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 50

Camarote
Titular: R$ 60
Convidados: R$ 60

Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Gratuidade até 7 anos e 11 meses

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