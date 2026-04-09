Sport x Avaí: ingressos à venda para jogo deste sábado (11) na Ilha do Retiro
Rubro-negro está invicto há seis jogos no ano e quer apoio da torcida para confirmar bom momento
Com o time em boa fase na temporada, invicto há seis jogos, o Sport deu início, nesta quinta-feira (9), à venda de ingressos para mais uma compromisso na Série B. No sábado, às 18h, o Rubro-negro recebe o Avaí, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada.
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A partir de R$ 30, a comercialização dos bilhetes tem início às 18h, desta quinta, para o sócio Campeão de 87, seguindo cronograma escalonado por categoria, além de Proprietários e Isentos.
Às 20h, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos). Às 21h será aberto para o o sócio Treme Terra. Às 22h será as vezes dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 23h os sócios Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos)
O público geral poderá adquirir seus ingressos a partir das 12h desta sexta-feira (10). Os ingressos podem ser comprados através deste link.
Valores dos ingressos
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 50
Camarote
Titular: R$ 60
Convidados: R$ 60
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Gratuidade até 7 anos e 11 meses