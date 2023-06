A- A+

Futebol Sport x Avaí: veja onde assistir e as prováveis escalações Leões da Ilha do Retiro e da Ressacada se enfrentam pela Série B, nesta quarta-feira (7)

Pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Avaí se enfrentam às 19h desta quarta-feira (7), na Ilha do Retiro. Enquanto o time pernambucano - mesmo com dois jogos a menos - tem 17 pontos e mira o G-4 da competição ainda nesta rodada, os catarinenses têm apenas oito pontos e estão na zona de rebaixamento.

Pelo lado mandante, o técnico Enderson Moreira não tem muitas dores de cabeça para escalar a equipe. A grande dúvida paira sobre quem deve ser o titular na lateral esquerda. Titular durante a ausência de Igor Cariús, que foi suspenso previamente pelo STJD, Felipinho correspondeu bem às expectativas. Contudo, após ser liberado para atuar, o antigo dono da posição retornou com uma assistência para Love perante o Londrina, depois de entrar no decorrer do jogo.

Já o Avaí, que ainda não venceu sob o comando de Gustavo Morínigo, embarcou para a capital pernambucana com alguns desfalques. Expulso na última partida, o volante Eduardo é ausência garantida. Júlio César e Rafael Gava, vetados pelo departamento médico, também estão fora do jogo. Recuperado de dengue, Ricardo Bueno treinou normalmente com o grupo, mas também ficou em Santa Catarina.

Por outro lado, após cumprir suspensão na última rodada, o zagueiro Natanael retorna e fica à disposição do treinador paraguaio.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

Avaí

Ygor Vinhas; Roberto, Alan Costa, Felipe Silva; Thales Oleques, Wellington, Jean Cléber e Marquinhos Cipriano; Gustavo Modesto, Waguininho e Gustavo Santos.

Onde assistir?

Premiere e SporTV.

Veja também

Futebol Criciúma perde para o Juventude, e Sport termina rodada no G-4 da Série B