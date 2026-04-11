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Série B Sport x Avaí: veja onde assistir, horário e prováveis escalações Duelo de leões será disputado neste sábado (11), na Ilha do Retiro

Em bom momento na temporada, o Sport volta a atuar dentro de casa neste final de semana. Depois de vencer o Retrô, na quarta-feira, pela Copa do Nordeste, o compromisso rubro-negro na Ilha do Retiro, agora, é pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h, o Leão recebe o Avaí, pela quarta rodada, em jogo que por pouco não foi adiado para este domingo.

Na sexta-feira, o Avaí procurou a CBF pedindo a remarcação da partida. Os catarinenses alegaram problemas na logística para deixar Chapecó, na quinta-feira pela manhã, um dia depois de ter atuado contra a Chapecoense no local, pela Copa Sul-Sudeste. O voo que a delegação pegaria para Guarulhos atrasou, fazendo com que o elenco não conseguisse embarcar na conexão para o Recife.

Sem novo voo disponível, o plantel teve que se deslocar para um hotel, em São Paulo. Na manhã da sexta, o grupo treinou no CT do Corinthians, antes de embarcar rumo à capital pernambucana no período da tarde. Apesar das dificuldades, a CBF negou o pedido do clube de Santa Catarina.

O jogo

O duelo na Ilha do Retiro colocará frente a frente duas equipes que ainda não perderam dentro do Brasileiro. Enquanto o Avaí inicia a rodada na vice-liderança, com sete pontos e sendo a única equipe sem ser vazada, o Sport busca seguir subindo na tabela. O Rubro-negro é o nono lugar, com cinco pontos e vem de vitória sobre o Londrina, no Paraná.

Para o compromisso, o Leão terá mais uma vez o auxiliar Márcio Goiano à frente do elenco. Invicto, o interino vai para o sexto jogo dirigindo o time. São quatro vitórias e um empate.

Em relação ao time que encarou o Retrô, Márcio Goiano pode promover algumas mudanças. Na quarta-feira, o lateral-direito Augusto Pucci acabou sendo preservado do confronto, por ter que lidar com uma torção no tornozelo. Com Madson ainda aprimorando a forma física, Yago Felipe foi deslocado para fazer a função. Há a expectativa de um retorno do prata da casa neste sábado.

Já no meio-campo, depois de entrar bem contra a Fênix, o uruguaio Carlos de Pena recebeu elogios do auxiliar. O camisa 10 foi determinante no triunfo por 3x0. Além de dar o chute que resultou no gol de Iury Castilho, deu assistência, em cobrança de escanteio, para Habraão fechar o placar. Caso seja acionado, Zé Gabriel ou Biel podem deixar a equipe.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci (Yago Felipe), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena (Zé Gabriel); Chrystian Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Avaí

Léo Aragão; Wallison, Guilherme Aquino, Baldini e DG; Zé Ricardo, Wenderson, Luiz Henrique e Jean Lucas; Thayllon e Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+, Canal GOAT e RedeTV

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