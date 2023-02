A- A+

Futebol Sport x Bahia: Confira as prováveis escalações e onde assistir o clássico nordestino Equipes se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (22), na Ilha do Retiro

O Carnaval vai dando adeus e com ele o futebol local vai voltando à normalidade. Ainda nesta Quarta-feira de Cinzas, o Sport volta a entrar em campo. Às 21h30, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Bahia, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Se depender do retrospecto recente em solo pernambucano, o Sport tem tudo para sair vencedor do clássico nordestino. Nos últimos dez encontros entre os times no Estado, o Rubro-negro venceu sete e soma três empates diante dos baianos. Nos últimos cinco jogos, inclusive, a equipe da casa venceu e sequer tomou gols.

Onde assistir ao jogo?

A TV Jornal transmite o duelo ao vivo, assim como o Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Sportu

Renan; Deyvson, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Edinho (Labandeira), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Jhoanner Chávez (Matheus Bahia); Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Biel, Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

