Futebol Sport x Bahia: confira escalações e onde assistir Duelo entre nordestinos será neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro

Vencer. Seja jogando bem ou não, de goleada ou placar magro. É fazer o mínimo esperado para sonhar com o máximo permitido dentro do atual cenário. Eis o lema do Sport neste sábado (2), na Ilha do Retiro, para enfrentar o Bahia, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Na lanterna, com apenas cinco pontos e sem vencer no Brasileirão, o Sport, que tanto já adiou uma tentativa de reação para escapar do rebaixamento, pode ter a chance de buscar um início de recuperação perante um rival nordestino que vive fase oposta. O Bahia está em quarto, com 28, na zona de classificação para a Libertadores da América.

Desfalque

Sem Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheusinho pode ser deslocado para o setor de armação. “Nas últimas passagens que tive em alguns clubes, eu jogava por dentro também. Não vejo problema algum. Meu principal objetivo é ajudar a equipe, seja onde for. Espero estar bem preparado”, afirmou o jogador, indicando o que o Sport precisa fazer para conseguir a primeira vitória no Brasileirão.

“Precisamos de mais tranquilidade na hora de finalizar, ter mais cabeça para terminar as jogadas. Estar mais concentrado para fazer o gol. A gente está bem focado, tivemos uma semana boa de trabalho e creio que chegaremos ao jogo bem preparados para desempenhar um bom futebol”, pontuou.

Além de Matheusinho, Hyoran e Rodrigo Atencio são as outras opções para a vaga do camisa 10. No ataque, com dores no tornozelo, Derik ainda é dúvida.

Bahia

O Bahia terá um desfalque importante no ataque. Com dores na coxa, o atacante Erick Pulga está fora. Na frente, a tendência é que o técnico Rogério Ceni escale Cauly, Ademir e Willian José. Na lateral esquerda, o torcedor do Sport vai reencontrar Luciano Juba, antigo prata da casa do Leão que deixou o clube para assinar com o Tricolor de Aço em 2023.

Os baianos tentam acabar com o tabu de 15 anos sem vencer o Sport fora de casa. A última vez foi na Série B de 2010, quando derrotou o Leão por 2x1. Coincidentemente, o autor do gol rubro-negro na partida foi Daniel Paulista, atual treinador do time pernambucano.

De lá para cá, Sport e Bahia se enfrentaram em 11 oportunidades, sendo 10 delas na Ilha do Retiro e uma na Arena Pernambuco. Foram oito triunfos dos mandantes e três empates.

“Vai ser um jogo bastante difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada e tem demonstrado isso no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa também é. Mudamos muito a postura nos últimos jogos e vamos continuar assim para sair com a vitória”, frisou Matheusinho.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez (Hyoran). Técnico: Daniel Paulista

Bahia

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly (Iago Borduchi), Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR:Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere

