Futebol Feminino Sport x Bahia: veja onde assistir ao duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 17h, na Ilha do Retiro

O Sport recebe o Bahia nesta quinta-feira (22), às 17h, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

Amargando os mesmos dois pontos – oriundos de empates contra Internacional e Grêmio –, a equipe do Leão segue na zona de rebaixamento e precisa correr atrás do prejuízo para não ser rebaixada.

Na última partida, as Leoas foram goleadas pelo Corinthians, fora de casa, por 4x0. Para a lateral Marcelinha, essa será a oportunidade de dar a volta por cima e conquistar a primeira vitória na competição contra o rival regional.

“Será um jogo muito difícil, como toda partida do Brasileirão. Mas estamos preparadas, sempre trabalhamos muito para dar o máximo nos jogos e será assim mais uma vez amanhã. Sabemos que precisamos do resultado, queremos muito essa vitória, já podíamos ter conquistado antes, mas não adianta lamentar. É lutar, com muito foco, e entregar o nosso melhor em busca desses três pontos”, afirmou a lateral.

Adversário

Com 14 pontos, o Bahia ocupa atualmente a nona colocação na tabela e precisa da vitória para chegar à zona de classificação e lutar para garantir vaga nas quartas de final.

O Tricolor também não vive um bom momento na competição e chega para o confronto com três derrotas consecutivas – foi derrotado pelo Corinthians por 5x1, fora de casa; pelo Cruzeiro por 1x0, fora de casa; e pelo São Paulo, por 2x1, jogando como mandante.

No ano passado, Sport e Bahia subiram juntos da Série A2 do Campeonato Brasileiro. As equipes disputaram a semifinal da competição, com as baianas levando a melhor e avançando à final.

Onde assistir Sport x Bahia pelo Brasileirão Feminino?

O duelo entre Sport x Bahia pelo Campeonato Brasileiro Feminino terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Sport e Bahia estão à venda e podem ser adquiridos virtualmente na plataforma oficial do clube.

Os sócios rubro-negros possuem check-in gratuito. Para o público geral – incluindo os visitantes – o bilhete custa R$ 10.

Para a torcida rubro-negra, o setor destinado será o das sociais, com acesso pelo portão 3. A torcida visitante ficará na arquibancada do placar, com entrada pelo portão 10. Os portões serão abertos 1h antes da partida, às 16h.

Para acessar o estádio, é necessário possuir cadastro de reconhecimento facial na plataforma do Sport.

