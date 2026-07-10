Sport x Botafogo-SP: veja onde assistir e prováveis escalações

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Depois de estrear com derrota perante o Criciúma, longe do Recife, o técnico Gilmar Dal Pozzo esperar ver o Sport ter desempenho melhor, na noite desta sexta-feira (10), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. Na Ilha do Retiro, a equipe rubro-negra recebe o Botafogo-SP, às 20h. Um resultado positivo é importante para as pretensões leoninas na competição. Já são cinco jogos sem vencer.

Com o objetivo de resgatar a confiança do torcedor, o Leão realizou um treino aberto às vésperas da partida, na Ilha. O Sport é apenas o oitavo colocado da Segundona, com 25 pontos. São seis pontos atrás do Vila Nova, primeiro time do G-2 - que sobe direto para a elite -, e um ponto de distância para o Juventude, equipe que abre o G-6 do campeonato. O Botafogo-SP, por sua vez, é apenas o 14º lugar, com 19 pontos, mas vem de vitória sobre o Avaí na rodada passada, por 3x1. A Pantera soma três triunfos nos últimos cinco compromissos.

Para o confronto desta sexta, Gilmar Dal Pozzo deve seguir realizando mudanças na estrutura do time. Após entrar com três zagueiros no revés para o Criciúma, a tendência é que o treinador retome a formação com dois zagueiros. No entanto, uma modificação deve ser feita. Habraão tem treinado entre os titulares e pode fazer dupla com Marcelo Benevenuto. A última vez que o defensor iniciou uma partida foi em abril, pela Copa do Nordeste.

Com isso, Marcelo Ajul e Zé Marcos, que começaram o duelo com o Tigre, devem ser opções entre os reservas.

Outra alteração pode acontecer no meio de campo. Depois de sofrer uma entorse no tornozelo diante do Fortaleza e ficar fora contra o Criciúma, Zé Lucas vive a expectativa de iniciar o jogo entre os titulares. Na rodada passada, Pedro Martins foi acionado na cabeça de área ao lado de Biel.

Uma ausência certa é a de Iury Castilho. O jogador já se despediu do elenco no meio da semana e está indo rumo ao futebol asiático. Dono dos direitos econômicos do atleta, o Coritiba aceitou uma oferta do Albirex Niigata, do Japão, pelo atacante, que fez oito gols em 28 jogos com a camisa leonina.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Botafogo-SP

Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli, Rafael Gava e Zé Hugo; Kelvin e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e XSports

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