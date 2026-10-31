Sport visita Botafogo-SP de olho na zona de playoffs do acesso da Série B; veja onde assistir
Leão visita Pantera na tarde deste sábado (31), no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada
Entrar no G6 e não sair mais. Isso é o que espera o torcedor do Sport ao término da 36ª rodada da Série B. Na rodada anterior, ao derrotar o Criciúma, o Leão chegou a figurar na zona de playoffs, mas foi ultrapassado pelo CRB. Agora, mais uma vez, volta a entrar em campo primeiro que os seus concorrentes diretos, com a expectativa de um cenário favorável a poucos jogos para o encerramento da competição.
Neste sábado (31), o Leão vai a Ribeirão Preto, no Interior de São Paulo, para visitar o Botafogo-SP, às 16h, no Estádio Santa Cruz. Com 54 pontos, o time dirigido por Mariano Soso está a um ponto do CRB, que fecha o G6 e que só entra em campo na segunda-feira (2), em confronto direto com o nono colocado Goiás, em Goiânia. No mesmo dia, o Atlético-GO, que tem a mesma pontuação dos pernambucanos, encara o Fortaleza, no Castelão.
Em 12º lugar, com 47 pontos, o Botafogo-SP já não corre risco de queda e apenas cumpre tabela na Segundona. A Pantera vive boa fase no campeonato, acumulando quatro resultados positivos em sequência.
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Artilheiro do Sport na Série B, com 13 gols, o atacante Chrystian Barletta ressaltou a semana de preparação visando a partida em Ribeirão Preto. O camisa 30 acredita que a concentração pode ser determinante para o Leão construir a vitória longe da Ilha do Retiro.
"A semana de preparação foi muito boa. A gente sabe da importância do jogo. É o jogo mais importante para nós. Fizemos tudo o que o professor colocou para a gente fazer. Estamos dispostos e o mais importante é estarmos concentrados para esse jogo. É jogo a jogo, e acho que é mais uma final para nós”, pontuou o atacante.
Time
Para o desafio fora de casa, Mariano Soso terá o zagueiro Marcelo Ajul à disposição. O defensor foi expulso contra o Fortaleza e não autou diante do Criciúma. Na vitória sobre os catarinenses, Habraão foi o escolhido para formar dupla com Marcelo Benevenuto.
Titular na rodada passada, Clayson deixou a desejar mais uma vez e pode voltar para o banco de reservas. Com isso, a cabeça de área deve ser reforçada. Biel e Fernando Sobral são os mais cotados para atuar junto a Willian Oliveira e Patrick de Paula.
Ficha técnica
Botafogo-SP
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.
Sport
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul (Habraão) e Raí Lopes; William Oliveira, Fernando Sobral (Biel) e Patrick de Paula; Diego Hernández, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso.
Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)
Horário: 16h
Árbitro: Rafael Klein (SC)
Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)
Transmissão: Disney+