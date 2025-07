Sport x Botafogo: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

A- A+

Sport e Botafogo, neste domingo (20), contrapõe dois times com perspectivas diferentes na Séria A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada da competição.

Lanterna com apenas três pontos, o Sport vive crise e ainda segue em busca da primeira vitória. Por outro lado, o atual campeão brasileiro e da Libertadores vem na sexta colocação com 22 pontos.

Desde o último período de intertemporada, durante a realização da Copa do Mundo de Clubes, o Sport apostou suas fichas no trabalho de Daniel Paulista. Com um pouco mais de um mês de trabalho, o comandante rubro-negro ainda não foi capaz de apagar o incêndio na Ilha do Retiro.

Nas duas partidas realizadas à frente do clube, o treinador teve um empate contra o Ceará na Copa do Nordeste - eliminação nos pênaltis - e a derrota para o Juventude, na última rodada do Brasileirão por 2x0, em uma atuação ainda pobre coletivamente.

Reforços

Contudo, o Rubro-negro aposta no ânimo novo que as últimas contratações podem trazer em busca da vitória, mesmo que, atualmente, pareça improvável. Durante a semana, o comandante leonino admitiu a possibilidade de novas alterações no considerado time titular.

Com muitas dificuldades, principalmente ofensivas, o Sport deve entrar com o setor bem modificado, promovendo a estreia de jogadores. O centroavante uruguaio Ignacio Ramírez e o outro atacante Derik, que afirmou fazer mais de uma função, vivem essa expectativa.

“Temos atacantes de qualidade e eu venho para ser mais uma opção para o treinador. A disputa é saudável e, onde precisar de mim, estarei disponível para ajudar o Sport. Sou rápido, gosto de atacar em profundidade, chegar à área para finalizar. Se Deus quiser, vou fazer muitos gols aqui”, projetou Derik.

Derik vive a expectativa de atuar pela primeira vez com a camisa rubro-negra - Foto: Paulo Paiva/Sport

Perspectiva

Do outro lado, o Botafogo também vive um cenário de início de trabalho, mas com uma perspectiva bem diferente. Recém contratado, o treinador Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, encontra um elenco mais entrosado e que ainda vem se reforçando com nomes de peso.

Na estreia oficial do italiano na beira do campo, apesar da intensa pressão do time carioca, acabou não saindo do 0x0 diante do Vitória, no Rio de Janeiro. Ainda assim, as 23 finalizações totais deixaram uma boa impressão do que o time da Estrela Solitária pode fazer daqui por diante.





