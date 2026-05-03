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Futebol Sport x Ceará: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B Duelo entre pernambucanos e cearenses será neste domingo (3), na Ilha do Retiro

Dia de clássico nordestino pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Neste domingo (3), na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Ceará. Empatados com 10 pontos cada, o Vozão, sexto colocado, leva vantagem no saldo de gols (3x2), com o Leão ocupando o sétimo lugar. Ou seja, o confronto é uma disputa direta por uma vaga no G6.





Após poupar os titulares no confronto passado, perante o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o Sport voltará com força máxima contra outro clube cearense. Ao lado do líder Vila Nova, rubro-negros e alvinegros são os únicos invictos na competição. Leão e Vozão têm duas vitórias e quatro empates cada.

Em 49 confrontos entre as equipes, o Sport leva vantagem. O Leão soma 20 vitórias, contra 16 do Ceará, além de 12 empates. A última partida ocorreu pela Série A de 2025, com um empate em 1x1 na Ilha do Retiro.

Nordestão

Além da Série B, Sport e Ceará ainda disputam em paralelo a Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana a tabela detalhada dos locais e horários dos jogos das quartas de final.

Representante pernambucano na etapa do mata-mata, o Sport enfrenta o ASA, no dia 6 de maio, às 21h30, na Ilha do Retiro. Os demais jogos serão Vitória x Ceará, ABC x Juazeirense e Confiança x Fortaleza. Nas quartas de final, haverá apenas um confronto eliminatório, com mando de campo de quem teve melhor desempenho na fase inicial e ficou em primeiro lugar em seu respectivo grupo.

No Grupo A, o Vitória foi o líder, seguido pelo ASA. No Grupo B, o Confiança ficou em primeiro e o Juazeirense terminou em segundo. No Grupo C, o Sport, único que conseguiu a classificação por antecipação, terminou no topo, enquanto o Ceará veio logo atrás.

Já no Grupo D, ABC e Fortaleza, pela ordem, foram os classificados, ambos com 10 pontos, mesma pontuação do Retrô, que não avançou na disputa por causa do saldo de gols.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel; Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Márcio Goiano

Ceará

Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Eder, Luizão, Sanchez, Lucas Lima, Zanocelo, Matheus Araújo, Fernandinho, Melk e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: ESPN, Disney + e SportyNet

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