Sport x Ceará: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B
Duelo entre pernambucanos e cearenses será neste domingo (3), na Ilha do Retiro
Dia de clássico nordestino pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Neste domingo (3), na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Ceará. Empatados com 10 pontos cada, o Vozão, sexto colocado, leva vantagem no saldo de gols (3x2), com o Leão ocupando o sétimo lugar. Ou seja, o confronto é uma disputa direta por uma vaga no G6.
Leia também
• CBF divulga tabela das quartas de final da Copa do Nordeste; confira jogo do Sport
• Sport apresenta balanço financeiro de 2025 com déficit de R$ 112 milhões
• Sport/Uninassau recebe líder Sampaio Basquete em duelo decisivo pela LBF na noite desta quinta (30)
Após poupar os titulares no confronto passado, perante o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o Sport voltará com força máxima contra outro clube cearense. Ao lado do líder Vila Nova, rubro-negros e alvinegros são os únicos invictos na competição. Leão e Vozão têm duas vitórias e quatro empates cada.
Em 49 confrontos entre as equipes, o Sport leva vantagem. O Leão soma 20 vitórias, contra 16 do Ceará, além de 12 empates. A última partida ocorreu pela Série A de 2025, com um empate em 1x1 na Ilha do Retiro.
Nordestão
Além da Série B, Sport e Ceará ainda disputam em paralelo a Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana a tabela detalhada dos locais e horários dos jogos das quartas de final.
Representante pernambucano na etapa do mata-mata, o Sport enfrenta o ASA, no dia 6 de maio, às 21h30, na Ilha do Retiro. Os demais jogos serão Vitória x Ceará, ABC x Juazeirense e Confiança x Fortaleza. Nas quartas de final, haverá apenas um confronto eliminatório, com mando de campo de quem teve melhor desempenho na fase inicial e ficou em primeiro lugar em seu respectivo grupo.
No Grupo A, o Vitória foi o líder, seguido pelo ASA. No Grupo B, o Confiança ficou em primeiro e o Juazeirense terminou em segundo. No Grupo C, o Sport, único que conseguiu a classificação por antecipação, terminou no topo, enquanto o Ceará veio logo atrás.
Já no Grupo D, ABC e Fortaleza, pela ordem, foram os classificados, ambos com 10 pontos, mesma pontuação do Retrô, que não avançou na disputa por causa do saldo de gols.
Ficha técnica
Sport
Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel; Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Márcio Goiano
Ceará
Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Eder, Luizão, Sanchez, Lucas Lima, Zanocelo, Matheus Araújo, Fernandinho, Melk e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Horário: 18h
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)
VAR: Rafael Traci (SC)
Transmissão: ESPN, Disney + e SportyNet