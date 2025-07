A- A+

Futebol Sport x Ceará: confira escalações e onde assistir jogo pela Copa do Nordeste Confronto válido pelas quartas de final do torneio colocará frente a frente finalistas do Nordestão de 2023

Antes de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, reiniciando a luta contra o rebaixamento, o Sport terá pela frente uma competição que não disputava há mais de três meses: a Copa do Nordeste. O torneio inicia nesta quarta-feira (9) a fase de mata-mata, com as quartas de final. O Leão encara o Ceará, na Ilha do Retiro, em jogo único. Empate leva a decisão para as penalidades. O ganhador encara na semifinal o vencedor do duelo entre Bahia e Fortaleza, que se enfrentam também nesta noite, na Arena Fonte Nova.

Falar em Copa do Nordeste, penalidades e Ceará, na mesma frase, não traz boas recordações ao Sport. Em 2023, Leão e Vozão protagonizaram a decisão do torneio, que terminou com os cearenses levando a melhor nas cobranças, em plena Ilha do Retiro.

“O título (perdido) de 2023, contra o Ceará, dentro de casa, foi bem complicado. Confesso a você que (ganhar o Nordestão) é um sonho. Por estar tanto tempo aqui, tendo conquistado dois acessos e quatro títulos do Pernambucano, seria algo maravilhoso ter uma Copa do Nordeste”, destacou o zagueiro Rafael Thyere, um dos mais experientes do elenco e que pode jogar pela primeira vez em 2025 após se recuperar de uma cirurgia na lombar.

O confronto também marcará a reestreia do técnico Daniel Paulista no Sport. Contratado na pausa do Brasileirão, substituindo António Oliveira, o profissional terá logo de cara um confronto mata-mata.

Ainda não se sabe a escalação do Sport para o confronto, mas, tomando por base o jogo-treino realizado perante o Botafogo-PB, os rubro-negros podem ter algumas novidades, como a volta de Thyere à defesa, completando a linha com Hereda, João Silva e Dalbert. No meio, Zé Lucas e Rivera podem atuar juntos, com Sérgio Oliveira e Lucas Lima mais à frente. No ataque, Barletta pode ter a companhia de Gonçalo Paciência.

Recentemente, o Sport ainda integrou sete jogadores da categoria sub-20 ao elenco profissional. São eles: os zagueiros Riquelme e Felype Gabriel, o lateral-esquerdo Rafinha, os volantes Dedé e Adriel, além dos meias Gago e Jefinho.

Tabu

O Sport não perde como mandante para o Ceará desde 2021. O último tropeço foi, inclusive, pelo Nordestão, com derrota por 4x0. De lá para cá, os times se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias pernambucanas e um empate.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Dalbert; Zé Lucas, Sérgio Oliveira e Christian Rivera; Chrystian Barletta, Lucas Lima e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista

Ceará

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral e Dieguinho; Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro:Afro Rocha de Carvalho Filho (PB). Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes

Transmissão: SBT (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ESPN (TV fechada)

