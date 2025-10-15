A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Ceará: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico nordestino pela Série A Bola rola às 20h, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro

O Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (15) em busca de quebrar um incômodo tabu na temporada. Diante do Ceará, às 20h, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Rubro-negro vai tentar vencer um rival nordestino da 'elite' pela primeira vez no ano. Já são oito tropeços acumulados até então. O Leão chega ao confronto afundado na lanterna, com 16 pontos, enquanto o Vozão inicia a rodada na primeira parte da tabela, em 10º lugar, com 34 pontos somados.

Entre confrontos do Brasileiro e da Copa do Nordeste perante Bahia, Ceará, Fortaleza e Vitória, o time pernambucano tem um aproveitamento de apenas 16,6%. São quatro derrotas e quatro empates. Nesta quarta, será a terceira vez que o Sport encara o Ceará em 2025. No primeiro turno da Série A, vitória do Alvinegro por 2x0, no Castelão. Já pelo Nordestão, empate em 0x0 no tempo normal, na Ilha do Retiro, e triunfo cearense nos pênaltis, por 4x2, nas quartas de final.

Desfalques

Com o objetivo de melhorar os números, a equipe dirigida por Daniel Paulista chega ao embate com pelo menos três desfalques no time titular. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, por exemplo, estão fora da partida por terem recebido o terceiro amarelo na derrota, por 3x0, para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Para as lacunas em aberto, João Silva deve ser o escolhido para formar dupla com Rafael Thyere. Já na cabeça de área, Lucas Kal e Pedro Augusto brigam pelo espaço. Recuperado de lesão no tornozelo, Sérgio Oliveira surge como outra opção.

Na criação, Hyoran deixou o campo da Arena MRV, contra o Galo, com dores na coxa e teve lesão de grau um constatada após realizar exame de imagem. O jogador vinha recebendo a confiança de Daniel Paulista e somava três partidas consecutivas como titular. Agora, além de perder o compromisso diante do Ceará, o atleta ficará fora também do duelo com o Internacional, agendado para domingo, no Sul do País, uma vez que tem os direitos econômicos ligados ao Colorado. Lucas Lima deve retornar à formação inicial.

Ceará

Em fase estável no Brasileiro, o Ceará chega ao jogo desta quarta, depois de lidar com um pequeno susto no embarque para Recife. O avião que estava trazendo a delegação alvinegra para a capital pernambucana teve que retornar para Fortaleza, no início da tarde de ontem, após apresentar problemas técnicos, e atrasou a chegada do time de Porangabuçu em solo recifense. O imprevisto, entretanto, não mudou a programação do clube para a partida.

Ficha do jogo

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto (Lucas Kal), Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Chrystian Barletta e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere.

Veja também