A- A+

Futebol Sport x Ceará: PM declara que "segurança absoluta" só é possível com portões fechados Confronto, marcado para a Arena de Pernambuco, é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Em documento enviado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Polícia Militar de Pernambuco divulgou o esquema de segurança para o confronto entre Sport e Ceará, na Arena de Pernambuco, agendado inicialmente para o dia 10 de abril, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O órgão apontou que pode deslocar um efetivo de 625 profissionais para o evento, mas foi o trecho final do texto que chamou a atenção. A PM indicou que, para ter "absoluta segurança" no duelo, o recomendado era que o confronto não tivesse presença de público, com portões fechados.

Assinado pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, Ivanildo César Torres de Medeiros, o ofício destaca que “todas as atividades relacionadas à segurança pública levam em considerações variáveis que vão desde a estrutura do futebol e de suas organizações, até especificidades e particularidades da gestão de risco aplicada ao contexto genérico da atividade do futebol e do ambiente em que a atividade ocorre, além das partes interessadas, dos objetivos que a organização persegue, revelando e avaliando sua natureza e complexidade”.

Além disso, cita que a "absoluta segurança" se caracteriza como um "cenário de completa ausência de ameaças de risco, descaracterizando totalmente o ambiente onde o futebol se desenvolve, pois a presença de público, a situação dos clubes, a caracterização das torcidas organizadas mandantes e visitantes, o histórico de ocorrências, a deficiência dos sistemas de controle interno do estádios, a mobilidade, o fluxo das pessoas, são fatores que por si já não possibilitam tal garantia, sendo um fator de grande peso para a mitigação dos riscos, a ausência do público, portanto, para uma drástica redução de possíveis danos recomenda-se que a citada partida de futebol seja realizada com portões fechados, sem a presença de público".

Ceará aprova pedido

O Ceará endossou o pedido da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em retirar o mando de campo do Sport para o confronto - posição que também foi adotada pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Já o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, se posicionou contra.

"Isso é uma encenação teatral. O presidente da FCF, meu querido amigo Mauro (Carmélio), está buscando autopromoção. O pedido é ridículo. A preocupação com isso é absolutamente zero”, declarou.

O posicionamento do Ceará e a FCF são baseados no recente caso de violência sofrido pela delegação do Fortaleza, após jogo contra o Sport, na Arena de Pernambuco, também pelo Nordestão. O ônibus do clube cearense foi apedrejado por vândalos de uma uniformizada ligada aos rubro-negros, ferindo atletas do Tricolor do Pici. Os pernambucanos foram punidos com oito jogos sem público e multa de R$ 80 mil, mas conseguiram posteriormente um efeito suspensivo para liberar a presença dos torcedores.

Veja também

CASO ROBINHO Robinho é liberado para partidas de futebol, aulas de inglês, teatro e música na cadeia