A- A+

Futebol Sport x Ceará: veja escalações e onde assistir Equipes duelam neste domingo (2), às 18h, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Dia de reencontros na Ilha do Retiro. Quase dois meses depois de protagonizarem a final da Copa do Nordeste, vencida nas penalidades pelos cearenses, Sport e Ceará se enfrentam, neste domingo (2), agora pela Série B do Campeonato Brasileiro 2023.

Sport e Ceará se enfrentaram três vezes em 2023. Todas pelo Nordestão. Foi o Vozão o primeiro clube que derrotou o Leão no ano, por 3x2, no Presidente Vargas, pela fase de grupos do torneio.

Depois, os clubes se encontraram na decisão regional. Os cearenses ganharam por 2x1 no jogo da ida, no Castelão, e perderam por 1x0 na volta, na Ilha do Retiro. O título da Copa do Nordeste foi decidido nas penalidades. O meia Luciano Juba e o atacante Gabriel Santos desperdiçaram as cobranças para o Sport e a taça ficou com o Ceará.

O Sport é o atual quarto colocado da Série B, com 28 pontos. O Ceará é o nono, com 21.

Onde assistir?

O confronto entre Sport e Cerara, na Ilha do Retiro, será transmitido pelos canais TV Jornal, Premiere FC e SporTV.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love Técnico: Enderson Moreira.

Ceará

Bruno, Warley, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat, David Ricardo; Willian Maranhão, Richardson, Chay, Jean Carlos; Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Guto Ferreira

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Veja também

SÉRIE C "Um momento muito importante para pontuar", diz técnico do Altos sobre duelo contra o Náutico