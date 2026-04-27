Sport x Ceará: ingressos à venda para clássico nordestino pela Série B

A- A+

O Sport iniciou, ao meio-dia desta segunda-feira (27), a venda de ingressos para o confronto contra o Ceará, pela sétima rodada da Série B. A partida será realizada no próximo domingo (3), às 18h, na Ilha do Retiro. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 180.

Nesta segunda-feira, as vendas seguem um cronograma escalonado por categoria de sócio, iniciando com o Campeão de 87, às 12h. Duas horas depois, às 14h, será a vez dos sócios 2008 é nosso e Rubro-Negro. Às 16h, as vendas serão liberadas para o sócio Treme Terra.



Os sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte poderão realizar a compra a partir das 18h. Finalizando o dia, às 20h, será a vez dos sócios Vou Aonde Você for e Festa na Ilha.



Para o público geral, os bilhetes estarão disponíveis a partir das 10h desta terça-feira (28), também por meio do site Maior do Nordeste.

Biometria facial

O clube rubro-negro reforça que o acesso à Ilha do Retiro é feito exclusivamente por biometria facial. Os torcedores que ainda não possuem o cadastro precisam realizar o procedimento através do portal de ingressos antes da compra ou do check-in. Sem o registro no sistema, a entrada no estádio não será permitida.



Crianças a partir de 8 anos também precisam da biometria; já menores de 7 anos e 11 meses têm gratuidade, mas o ingresso deve ser resgatado previamente no site.

Confira os preços dos ingressos (valores para sócio / não sócio):

Arquibancada Sede: R$ 30 / R$ 60 (inteira)

Arquibancada Frontal: R$ 40 / R$ 80 (inteira)

Sociais: R$ 60 (exclusivo para sócio)

Cadeira Ampliação: R$ 70 / R$ 140 (inteira)

Cadeira Central: R$ 80 / R$ 160 (inteira)

Ilha Lounge: R$ 180

Arquibancada Placar (visitante): R$ 100

Veja também