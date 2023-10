Sport x Chapecoense será realizado neste domingo (22), informa CBF

A- A+

Martelo batido: O jogo entre Sport e Chapecoense, que seria realizado nesta sexta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro, já tem nova data para acontecer. Em nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira (19), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que o duelo será disputado neste domingo (22), às 18h, na casa leonina.

Por conta do mau tempo em Chapecó ao longo do desta quinta-feira, o clube catarinense não conseguiu embarcar para a capital pernambucana, para o duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A aeronave que levaria a delegação do Verdão do Oeste para Guarulhos não conseguiu pousar no aeroporto de Chapecó. Assim, o voo teve que ser cancelado.

"Em caráter emergencial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida entre Sport e Chapecoense, válida pela 33ª rodada da Série B. Agora, o duelo será realizado no domingo (22), às 18h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Inicialmente, o jogo estava agendado para acontecer na sexta (20). Porém, a aeronave que levaria a delegação para Recife (PE), não conseguiu pousar no aeroporto de Chapecó (SC) por conta de questões climáticas", publicou a CBF.

À reportagem, o presidente da Chapecoense, Nei Maidana, detalhou que o clube catarinense chegará ao Recife na tarde desta sexta-feira. No entanto, irá de ônibus até Curitiba antes de voar para a capital pernambucana.

Durante o período da tarde, através de nota oficial, a Chapecoense chegou a afirmar que estava “trabalhando, de forma incansável, a fim de encontrar possibilidades e logística para chegar ao local da partida”. Neste momento, aliás, já salientando ser difícil desembarcar no Recife ainda nesta quinta, impossibilitando, assim, que o duelo aconteça nesta sexta. Com ajuda da CBF, um voo foi colocado à disposição com destino para Guarulhos, saindo às 19h05. Entretanto, a aeronave não tinha mais assentos disponíveis.

