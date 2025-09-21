A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Corinthians: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão Na lanterna do campeonato, Leão ainda busca a primeira vitória como mandante

Com 96,1% de chance de rebaixamento, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport volta a entrar em campo na tarde deste domingo (21). Com os números jogando contra, o Leão vai tentando encerrar sequências negativas, no intuito de diminuir os danos ao longo da competição. Diante do Corinthians, às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada, por exemplo, o Rubro-negro tentará dar fim a um incômodo jejum na condição de mandante. São mais de seis meses sem triunfar, em sequência que teve início ainda no Estadual.

Na lanterna, com 11 pontos, o Sport só conseguiu um resultado positivo no Brasileirão. Foi contra o Grêmio, por 1x0, em Porto Alegre. Na Ilha do Retiro, são 14 jogos sem vencer em 2025. Destes, dez são válidos pela Série A. Entre partidas sob o comando de Pepa, António Oliveira e Daniel Paulista, os pernambucanos perderam para Palmeiras, RB Bragantino, Cruzeiro, Botafogo e Vasco; e empataram com Fortaleza, Internacional, Santos, Bahia e São Paulo.

Perante o adversário deste final de semana, o torcedor leonino pode se apegar ao retrospecto recente para ter um fio de esperança. Desde que o Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, o Sport tem um aproveitamento de 66,6% contra o Corinthians. São seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Nos últimos quatro embates, são três triunfos rubro-negros e um resultado de igualdade.

Mudanças

Na missão de buscar a primeira vitória no Recife, o técnico Daniel Paulista terá que lidar com algumas baixas, em relação ao time que iniciou o empate com o RB Bragantino. O volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques confirmados para o confronto. Com a possibilidade de armar um time mais ofensivo, o treinador deve acionar Chrystian Barletta no lugar do cabeça de área. Já na criação, Matheusinho pode ocupar o espaço do camisa 10.

Além das modificações forçadas, uma outra novidade pode acontecer na lateral esquerda. Recém-chegado, Luan Cândido pode fazer sua estreia com a camisa leonina. Por ter vínculo com o Massa Bruta, o atleta não pôde ser utilizado na rodada passada. Com isso, o jovem Victor Hugo volta a ser opção. Recuperado de lesão na panturrilha esquerda, Igor Cariús trabalhou durante a semana e também pode figurar entre os reservas.

Adversário com ausências

Sem perder há três jogos no Brasileiro e na nona posição, com 29 pontos, o Corinthians terá desfalques significativos para encarar o Sport, no Recife. Com um edema no músculo da posterior da coxa direita, Memphis Depay não treinou ao longo da semana.

Além do camisa 10, os meias André Carrillo, Luiz Gustavo Bahia e Rodrigo Garro também estão entregues ao departamento médico. Destaque da equipe, o jovem Gui Negão recebeu o tercfeiro amarelo contra o Fluminense e também não vem ao Recife.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Chrystian Barletta, Derik e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Maycon e Matheus Bidu; Vitinho, Talles Magno e Yuri Alberto (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiros (RN)

Transmissão: TV Globo (PE e SP) e Premiere.

