Futebol Feminino Sport enfrenta Corinthians fora de casa pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino; saiba onde assistir Equipes se enfrentam às 21h, no estádio José Liberatti, em Osasco-SP

O Sport entra em campo neste sábado (21) para enfrentar o Corinthians, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola vai rolar às 21h, no estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo.

As Leoas vivem um momento delicado na competição. Na lanterna, com apenas dois pontos, o Sport é o único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e precisa de uma reação imediata para evitar a queda para a Série A2.

No último confronto, disputado na Ilha do Retiro, a equipe ficou no empate por 1x1 com o Grêmio. O gol das Leoas foi marcado por Layza Alves, enquanto Maria Dias balançou as redes para o Imortal.

Autora de dois gols na competição, a atacante Gessica projetou uma partida difícil contra a equipe paulista, mas ressaltou que as Rubro-negras estão focadas em conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

"Trabalhamos forte para enfrentar uma equipe qualificada, que é a do Corinthians. Trabalhamos duro todos os dias para conseguirmos um resultado positivo. Viemos de um jogo difícil, mas agora é foco total no Corinthians. Vamos para cima para buscar essa vitória", frisou.

Já o Corinthians, com 19 pontos, ocupa a quarta colocação e é uma das equipes favoritas a avançar de fase no Brasileirão. O time chega embalado após vencer o rival Santos, fora de casa, por 3x0, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Na última vez que as equipes se enfrentaram, em abril de 2019, também pela Série A1 do Brasileiro, na Ilha do Retiro, o Timão levou a melhor, vencendo por 7x0, com gols de Gabi Nunes (quatro vezes), Millene (duas vezes) e Giovanna Crivelari.

Onde assistir Corinthians x Sport pelo Brasileirão Feminino?

O duelo entre Corinthians e Sport terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

