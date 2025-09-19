A- A+

Sport Sport x Corinthians: Leão pode ter apenas dois titulares do jogo do 1º turno Em cinco meses, Leão teve que lidar com saídas de técnicos, jogadores e novas contratações

Em reta final de preparação para entrar em campo pelo Brasileirão, o Sport reencontra o Corinthians, neste domingo (21), pela 24ª rodada, na Ilha do Retiro, recheado de mudanças, em relação ao time que encarou os paulistas na Neo Química Arena, no primeiro turno.

Entre jogadores que perderam espaço e outros que deixaram o clube, a expectativa é que apenas dois atletas apareçam na formação inicial pela segunda vez diante do Alvinegro: o volante Rivera e o atacante Chrystian Barletta.

Além da dupla, o Sport que perdeu por 2x1, de virada, há cinco meses, tinha em campo Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Du Queiroz, Sérgio Oliveira; Arthur Sousa e Carlos Alberto. Na ocasião, o técnico também era outro. Pepa ainda era o responsável por dirigir a equipe.

Entre os nove nomes que não têm aparecido no time titular com Daniel Paulista, apenas Caíque França, Hereda, João Silva e Sérgio Oliveira seguem no clube. Enquanto o goleiro e o zagueiro viraram opções na reserva, o lateral-direito e o meio-campista estão entregues ao departamento médico.

Sem espaço com Daniel Paulista, Lucas Cunha foi afastado pela diretoria; Chico, por sua vez, foi negociado com o Hapoel Tel Aviv, de Israel; na cabeça de área, Du Queiroz retornou ao futebol russo, onde defende as cores do FK Orenburg; no ataque, Carlos Alberto foi emprestado ao Cuiabá, enquanto Arthur Sousa disputa a Série B pelo América-MG.

Acionados no decorrer da partida, Lucas Lima, Zé Lucas e Paciência seguem na Ilha. Para este final de semana, o camisa 10 está suspenso, o volante será titular e o atacante português deve ser opção na reserva. Além deles, Lenny Lobato e Titi Ortiz foram usados em Itaquera, mas também já deixaram o clube. O primeiro atua no Defensa y Justicia, e o segundo no América-MG.

Escalação

Em meio às chegadas na última janela de transferências e outras mudanças feitas por Daniel Paulista, a escalação rubro-negra para o jogo deste final de semana deve ter Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Barletta, Derik e Léo Pereira.

