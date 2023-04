A- A+

Futebol Sport x Coritiba: veja onde assistir e confira as prováveis escalações; Leão tem desfalque e dúvidas Partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil acontece às 19h desta quarta-feira (26), na Ilha

Vivendo momentos distintos na temporada, Sport e Coritiba se reencontram na noite desta quarta-feira (26). Às 19h, a Ilha do Retiro será palco do confronto entre o Rubro-negro e o Alviverde por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate em 3x3 no Couto Pereira no duelo de ida, avança de fase quem vencer a partida. Em novo resultado de igualdade, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Diferente do jogo fora de casa, o técnico Enderson Moreira não terá todo elenco à disposição para encarar o Coxa-Branca. Com lesão diagnosticada no joelho, Labandeira virou baixa por 30 dias na Praça da Bandeira. Edinho, que seria o substituto do uruguaio, tem presença incerta, de acordo com o DM leonino. O camisa 11, assim como o lateral-direito Eduardo e o meia Jorginho estão sendo avaliados em relação à questão física.

Do lado visitante, o técnico Antônio Carlos Zago - estreante da noite - também terá que lidar com as ausências. O zagueiro Chancellor e o volante Júnior Urso não viajaram para o Recife. A dupla está entregue ao DM alviverde. Ademais, dos quatro reforços contratados, apenas o atacante Wesley Pomba, emprestado pelo Grêmio, está na capital pernambucana.

Onde assistir?

Premiere e SporTV

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Matheus Vargas); Edinho (Wanderson), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Liziero, Andrey, Bruno Gomes e Jamerson; Alef Manga e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

