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Futebol Sport x CRB: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado na Ilha do Retiro, domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O aniversário do Sport foi na última quinta, mas os rubro-negros esperam receber um presente atrasado neste domingo. Na Ilha do Retiro, diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão tem a chance de assumir isoladamente a liderança da competição e consolidar a boa fase vivida na temporada.

O Sport está empatado no topo com o São Bernardo, ambos com 16 pontos. O Leão leva desvantagem no saldo de gols. Mas caso vença o CRB e o time paulista tropece perante o América-MG, os rubro-negros podem assumir a liderança.

Desfalques

O técnico Márcio Goiano terá dois desfalques por suspensão para o confronto. O zagueiro Marcelo Ajul foi expulso diante da Ponte Preta, na vitória por 3x1. Já o atacante Barletta tomou o terceiro cartão amarelo no mesmo duelo e também está fora.

Na defesa, sem Ajul, a tendência é que Zé Marcos seja o escolhido, atuando ao lado de Benevenuto. Já no ataque, Iury Castilho, recuperado de dores musculares, pode pintar entre os titulares.

Mesmo sem a dupla, o Sport segue confiante. Afinal, o Leão é o único invicto da Série B, com quatro vitórias e quatro empates.

“Tanto na defesa, quanto no ataque, nós temos um grupo unido e coeso. O nosso centroavante ajuda a marcar e o nosso goleiro ajuda a fazer gol. Isso faz parte do nosso equilíbrio. Com esses números, vamos crescer ainda mais no campeonato”, afirmou o meia Biel.

Zé Lucas

Em entrevista ao Cast FC, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou que o volante Zé Lucas, de 18 anos, recebeu sondagens de dois clubes da Rússia: Zenit e CSKA Moscou.

“Houve uma sondagem, uma especulação, na qual um agente Fifa perguntou pra gente qual era a situação dele, o que nós achávamos desses clubes. Mas como é uma negociação do agente para o clube, nós não nominamos, ou seja, não está conosco. É um domínio do agente. Mas essas sondagens são naturais”, afirmou.

“Nós estamos esperando os próximos passos. Não só nesse caso, mas em outros casos também, mas com paciência e o Zé também sabe. Ele tem uma cabeça muito boa. Tenho certeza que no tempo certo vai chegar uma boa proposta pra ele e ele vai para um lugar onde vai arrebentar”, completou.

Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028 e multa estipulada de R$ 100 milhões para o futebol nacional. Para clubes estrangeiros, o valor é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 292 milhões na cotação atual). Nesta temporada, o jogador atuou 14 vezes pelo Leão.

“No Sport, quando virou o ano, grande parte da torcida tinha receio se ele se adaptaria à Série B, mas o que vemos é Zé performando em todo jogo que executa. Ele é muito bom de bola, um craque para a função dele. Mas aparenta ser ainda melhor de cabeça do que futebol. Ele é equilibrado, estruturado, com família pé no chão. Sabemos que em algum momento essa proposta vai chegar e vamos perdê-lo, mas não será de qualquer jeito, por qualquer forma”, pontuou.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Iury Castilho, Perotti e Clayson.Técnico: Márcio Goiano

CRB

Matheus Albino; Hereda, Wallace, Henri e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Patrick De Lucca; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.Técnico: Eduardo Barroca

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Edina Alves Batista (SP). Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: ESPN/Disney, GOAT e X Sports

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