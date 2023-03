Sport x CRB: Leão botará em xeque bom momento diante de adversário ingrato nos últimos anos

A- A+

Com a primeira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, o Sport vai encarar o CRB nas quartas de final da competição regional. O dia do confronto ainda não foi definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, o Rubro-negro colocará em xeque o bom momento vivido em 2023 diante de um adversário que tem sido uma pedra no sapato nas últimas temporadas.

Nos últimos cinco encontros entre pernambucanos e alagoanos, o Alvirrubro tem ampla vantagem. São quatro vitórias do Galo da Pajuçara contra apenas uma do Leão. O triunfo do Sport foi exatamente no Nordestão. Há um ano, vitória por 3x1, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela semifinal.

Na sequência da temporada passada, entretanto, o time regatiano foi o único a vencer o Sport nos dois turnos da Série B, e responsável pela única derrota leonina como mandante no certame. Na época, placar de 1x0, em São Lourenço da Mata.

Desde então, o Sport não sabe o que é perder jogos como dono da casa. O revés para o CRB aconteceu em 23 de maio. De lá para cá, o time da Praça da Bandeira fez outras 25 partidas como mandante. São 19 vitórias e seis empates. Um aproveitamento de 84%. Na Ilha do Retiro, palco do duelo deste final de semana, são nove resultados positivos em nove compromissos realizados na atual temporada.

Apesar de ter o fator torcida a favor, o técnico Enderson Moreira fez questão de rechaçar qualquer favoritismo na partida. “Toda vantagem que tivemos de melhor campanha se reduz a jogar o jogo em casa. Claro que é uma situação importante, a gente sempre quer jogar com nosso torcedor, no nosso estádio. Mas o jogo começa 0x0 e se for empate e pênalti, não tem outra vantagem. Temos a expectativa de um jogo difícil. O CRB tem jogadores de ótimo nível, um ótimo treinador. O jogo será decidido nos detalhes”, enfatizou.

