Sport x CRB: veja escalações e onde assistir

Melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport teve alguns tropeços recentes em casa na competição, ao empatar com o Mirassol em 0x0 e perder por 2x1 para o Vitória. Buscando uma reação para retomar o caminho dos triunfos na Ilha do Retiro, a equipe recebe o CRB, nesta sexta (28), às 21h30, pela abertura do returno.



O técnico Enderson Moreira poderá contar na lista de relacionados com três atletas que retornam de lesão: o atacante Fabrício Daniel, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o volante Fabinho.



Fabrício Daniel não entra em campo desde o dia 6 de julho, no jogo justamente contra o CRB, no Rei Pelé, em partida atrasada do primeiro turno. O lateral Igor Carius ficou fora do jogo passado contra o Sampaio Corrêa por questões musculares, mas também está apto para jogar, brigando por posição com Felipinho, justamente o autor de um dos gols no triunfo por 2x1 perante os maranhenses.



Na cabeça de área, Fabinho, com lesão no joelho, desfalcou o Sport nos últimos nove jogos e também pode ficar à disposição. Pelo tempo parado, a tendência é que o atleta fique como opção no banco de reservas. No meio, ainda com dores na coxa, Jorginho segue fora do time.

Atual quarto colocado, com 35 pontos, o Sport vem de dois jogos sem vitórias em casa. Mas há um detalhe que pode animar os rubro-negros no segundo turno. Sempre que o clube terminou no G4 da Série B no primeiro turno, obteve o acesso ao término da temporada. Foi assim em 2006, 2013 e 2019.





Onde assistir?



O confronto será transmitido pelos canais SporTV e Premiere

Prováveis escalações



Ficha técnica



Sport



Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Carius); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Labandeira (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

CRB

Diogo Silva; Hereda, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Edimar (Guilherme Romão); Falcão, Juninho Valoura, Lucas Lima e João Paulo; Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA). Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA) e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

