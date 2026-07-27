Sport x Cuiabá: confira escalações e onde assistir

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Dizer que o Sport está há três jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro poderia ser um elogio, mas considerando que o time vem de três empates e que, antes disso, teve outras duas derrotas e três resultados de igualdade, o cenário é desanimador. Sem vencer há quase três meses, o Leão tenta reagir na temporada para não se distanciar do G6. A equipe enfrenta nesta segunda-feira (27) o Cuiabá, na Ilha do Retiro, para iniciar o segundo turno diferente de como terminou o primeiro.



Problemas

O período do Sport sem vitórias não começou com o técnico Gilmar Dal Pozzo, mas desde que chegou ao clube, o treinador também não conseguiu sair de campo celebrando um resultado positivo. Para piorar, o Leão tem frequentemente tomado gols nos minutos finais das partidas. Foi assim contra o Goiás, na rodada passada, e em outros três duelos nas últimas semanas, perante Atlético-GO, Fortaleza e Operário.

Ainda assim, o técnico rubro-negro adota um discurso otimista. “O momento é de acreditar muito no nosso trabalho. Estou muito confiante porque vão ter vários jogos que a gente vai vencer no final da partida também”, apontou.

Diante do Cuiabá, o Sport terá o retorno do zagueiro Benevenuto e dos atacantes Marlon Douglas e Barletta, que cumpriram suspensão automática no jogo passado. Em compensação, o volante Zé Lucas, de 18 anos, acertou a transferência para o Cruzeiro, rendendo ao Leão aproximadamente R$ 25,5 milhões. A Raposa ficará com 60% dos direitos. O Leão permanecerá com 20%, enquanto os outros 20% ficarão com o atleta e seu empresário.

Além da compensação financeira, o Sport também receberá por empréstimo dois jogadores do Cruzeiro: o atacante Chico da Costa e o volante Murilo Rikhman, com todos os custos assumidos pela equipe mineira.



Despedida

Em publicação nas redes sociais, Zé Lucas se despediu do Sport, destacando a gratidão pelo clube.

“Mais da metade da minha vida foi dedicada ao Sport. Cheguei ao clube com apenas oito anos de idade e, desde então, passei a vestir a camisa do time do meu coração também para competir, não somente para torcer. Tive a honra de jogar pelo futsal rubro-negro por sete anos, dos 8 aos 15. No campo, passei por todas as categorias até realizar o sonho de me tornar profissional”, afirmou.

“Chegou o dia da despedida e quero aqui agradecer imensamente ao clube que me formou como atleta e como homem. Obrigado a todos os treinadores, comissões técnicas, dirigentes e torcedores que me ajudaram e me incentivaram desde o início. Agradeço também à minha família, que sempre me deu todo apoio e suporte, e ao meu staff, que acompanhou todos os meus passos de perto desde o início. Acima de tudo, agradeço a Deus por cuidar tão bem de mim e guiar o meu caminho todos os dias. Seguirei acompanhando o Sport de longe, pois minha gratidão e meu carinho pelo clube serão eternos! Muito obrigado, Sport e torcida rubro-negra! Vocês estarão sempre no meu coração!”, completou.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Clayson, Barletta e Marlon Douglas. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cuiabá

Marcelo Carné; Igor Inocêncio, João Basso, Alan Empereur e Marlon; Raul, Luiz Otávio e David Miguel; Rodrigo Rodrigues, Fábio Gomes e Jean Dias. Técnico: Eduardo Barros

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP). Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

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