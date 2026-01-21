A- A+

Futebol Sport x Decisão: veja escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

Sem asterisco, observação, pós-escrito ou adendo. O Sport que vai entrar em campo diante do Decisão, nesta quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, é “O Sport” que a diretoria projeta para ao longo da temporada, após utilizar o sub-20 nas três primeiras rodadas. Com os remanescentes que precisam apagar a imagem amarga deixada em 2025. Com os novatos que querem mostrar serviço. O que necessita do apoio da torcida. O Leão “versão profissional” vai debutar de forma atrasada em 2026.







Escalação

Desta vez, o mistério na escalação do Sport não é se o time vai manter o sub-20 ou os profissionais, mas sim quais atletas do principal serão escolhidos para iniciar o confronto. No gol, por exemplo, o mais provável é que Halls seja o escolhido. O clube ainda tem as opções de Dênis, Thiago Couto e Adriano, que estava com o time da base.

Na zaga, Ramon e Marcelo Ajul devem compor o setor, já que são os únicos defensores que sobraram no time profissional, com exceção dos atletas da base. Nas laterais, Matheus Alexandre, único na lateral direita, deve ser acompanhado de Felipinho ou Davi Gabriel na esquerda.

O meio-campo é o setor em que o Sport tem mais opções, contando com Zé Gabriel, Luciano, Adriel e Pedro Martins, Max Alves, Lucas André, Yago Felipe e Zé Lucas. Esse último, joia da base rubro-negra, pode ser poupado após apresentar fadiga muscular.



"Queremos que ele esteja 100%. Ele teria condições de jogar? Teria, mas entendemos que o melhor é deixá-lo 100% para não colocá-lo em risco”, afirmou o executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues.



No ataque, o técnico Roger Silva pode contar com Barletta, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Gustavo Maia, Marlon Douglas e Dieguinho.

Além deles, o Sport subiu 10 atletas da equipe sub-20: os laterais Italo e Rafinha, os zagueiros Caio Moura, Felype Gabriel e Patrick, os meias Dedé e Augusto Pucci e os atacantes Micael, Lipão e Felipinho.

Para o jogo diante do Decisão, o Sport fez novamente uma promoção nos ingressos. Mulheres e crianças (até 7 anos e 11 meses) terão acesso gratuito para a Arquibancada Frontal. Já para os diversos setores, apenas as crianças não pagam.

“Cumprimos os processos que foram determinados na preparação, encorpando o time e buscando dar uma cara para equipe durante todos os treinamentos que realizamos desde o dia 26 de dezembro. Conseguimos uma equipe competitiva e com o que gostamos enquanto metodologia. Respeitamos o Decisão, mas vamos nos impor na Ilha”, afirmou Roger.

Decisão

Empolgado após a vitória por 2x0 diante do Jaguar, no Sesc Goiana, o Decisão tenta ratificar um lugar no G6 que garante vaga ao mata-mata da competição. O confronto diante do Sport será o último da equipe envolvendo um integrante do Trio de Ferro da Capital. Nos outros dois, o time saiu derrotado por 2x1 para o Náutico e 3x0 para o Santa Cruz.

O Decisão é o sexto colocado do Estadual, com três pontos. O Sport é o quarto, com quatro pontos. No histórico de embates, o Leão leva a melhor, com duas vitórias por 3x0 e dois empates (0x0 e 1x1).

Ficha técnica



Sport

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Zé Roberto; Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva

Decisão

João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Victor Ramon, Mateus Rodrigues; Eder Monteiro , Kayo Bahia, Jonas, Fernando Portel; Matheus Mosquito e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini

Local: Ilha do Retiro

Horário: 19h

Árbitro: Tiago Nascimento. Assistentes: Dhiego Cavalcanti e João Henrique

Transmissão: Canal GOAT

