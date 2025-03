Sport recebe Decisão, pelo Estadual, buscando evitar novo vexame na temporada

A- A+

Frustrado com a eliminação precoce para o Operário-MT, pela Copa do Brasil, na última terça-feira, o Sport volta a entrar em campo, neste domingo (2) de Carnaval, no intuito de evitar um novo vexame neste início de temporada. Às 16h, na Ilha do Retiro sem público, o Rubro-negro recebe o Decisão, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Quem avançar, encara o Santa Cruz na semifinal da competição.

A partida na casa leonina será realizada sem público, por determinação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), devido às festividades carnavalescas no Estado.

Para o duelo deste final de semana, o técnico Pepa terá um retorno importante visando a formação inicial. Depois de servir a seleção sub-17 em dois amistosos contra o Equador, o volante Zé Lucas retornou aos trabalhos na sexta-feira e deve figurar entre os 11 titulares perante o Decisão.

Caso o treinador português opte por dar sequência ao rodízio feito desde os primeiros jogos, a tendência é que o prata da casa largue na frente dos recém-chegados Rivera e Sérgio Oliveira por uma vaga etre os titulares. Em outro cenário, Zé Lucas pode herdar o espaço de Fabricio Domínguez, uma vez que o uruguaio atuou contra o Operário-MT.

Dúvida

Fora dos últimos três jogos do Leão, o meia Lucas Lima não tem presença certa neste domingo. O meia tem tratado uma lesão muscular junto a fisioterapia do clube. Sua última aparição foi no dia 15 de fevereiro, na derrota para o Náutico, por 2x1. Rodrigo Atencio e Hyoran são os substitutos naturais do camisa 10.

Decisão

Apesar do favoritismo estar do lado do Sport, o Decisão quer seguir escrevendo sua história nesta edição do Estadual. Um resultado positivo na Ilha, levaria a equipe sertaneja à semifinal pela primeira vez. O Bode, aliás, não perdeu para o Trio de Ferro na primeira fase do Pernambucano.

Além de empatar com o Leão, em 1x1, quando o adversário deste domingo ainda atuava com o sub-20, o clube de Sertânia também ficou na igualdade pelo mesmo placar com o Santa Cruz, e derrotou o Náutico, por 1x0, na rodada derradeira.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, João Silva e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Rodrigo Atencio (Hyoran); Lobato, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Decisão

Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Natan, Barra, Matheus Mosquito e Juninho; Juan Kelsen e Bambam. Técnico: Fernando Tonet.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

VAR: Gilberto Castro Júnior

Transmissão: Canal GOAT

