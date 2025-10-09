Futebol
CBF anuncia data de Sport x Flamengo, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão; confira
Antes previsto para junho, duelo teve que ser adiado por causa da participação dos cariocas na Copa do Mundo de Clubes
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou, nesta quinta-feira (9), a data da partida entre Sport e Flamengo, adiada da 12ª rodada do Brasileirão.
De acordo com a entidade, o duelo será disputado durante a próxima Data Fifa, marcada para ocorrer entre os dias 10 e 18 de novembro. A partida entre pernambucanos e cariocas será no dia 13, às 20h30, na Ilha do Retiro. Antes, as equipes se encontram no dia 1º de novembro, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada.
Antes previsto para acontecer em junho, o encontro de rubro-negros na casa do Sport teve que ser adiado, por conta da participação dos cariocas na Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos.
