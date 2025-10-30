A- A+

Futebol Sport x Flamengo: com lote promocional, ingressos para jogo na Arena começam a ser vendidos Partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão será disputada em 15 de novembro

O Sport deu início, na noite desta quinta-feira (30), à venda de bilhetes para a partida contra o Flamengo, atrasada da 12ª rodada, e que será disputada no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco. Vale lembrar que o clube pernambucano vendeu a operação do jogo por R$ 3 milhões.

De acordo com o Leão, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro, promocional, ficará disponível até 23h59 do dia 12 de novembro e tem entradas a partir de R$ 50. Do dia 13 em diante, os valores retornam ao preço padrão.

Neste primeiro momento, a comercialização dos ingressos está destinada aos sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário, assim como para os visitantes. Na segunda-feira (3), as vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 18h30 e na terça-feira (4) para o Leão de Todos a partir do mesmo horário. As vendas para público geral abre na sexta-feira (7), a partir das 12h.

Os ingressos podem ser comprados através deste link.

Valores de ingressos

Promocional (Inteira/Meia e Sócios)*

Sul Superior: R$ 100 / R$ 50

Sul Inferior: R$ 100 / R$ 50

Oeste Superior: R$ 120 / R$ 60

Oeste Inferior: R$ 120 / R$ 60

Leste Superior: R$ 120 / R$ 60

Leste Inferior: R$ 120 / R$ 60

*Valor promocional até às 23h59h do dia 12

Sócio

Sul Superior: R$ 125

Sul Inferior: R$ 150

Oeste Superior: R$ 125

Oeste Inferior: R$ 150

Leste Superior: R$ 125

Leste Inferior: R$ 150



Não sócio (Inteira/Meia e Sócios)

Sul Superior: R$ 250 / R$ 125

Sul Inferior: R$ 300 / R$ 150

Oeste Superior: R$ 250 / R$ 125

Oeste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Leste Superior: R$ 250 / R$ 125

Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Deck Leste: R$ 350 / R$ 175



Proprietário de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50

Proprietário e sócio de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50

Visitante: (Inteira/Meia)

Norte Superior: R$250 | R$125

Norte Inferior: R$300 | R$150

