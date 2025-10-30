Qui, 30 de Outubro

Futebol

Sport x Flamengo: com lote promocional, ingressos para jogo na Arena começam a ser vendidos

Partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão será disputada em 15 de novembro

Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da MataArena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata - Foto: Leo Motta/Setur Pernambuco

O Sport deu início, na noite desta quinta-feira (30), à venda de bilhetes para a partida contra o Flamengo, atrasada da 12ª rodada, e que será disputada no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco. Vale lembrar que o clube pernambucano vendeu a operação do jogo por R$ 3 milhões. 

De acordo com o Leão, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro, promocional, ficará disponível até 23h59 do dia 12 de novembro e tem entradas a partir de R$ 50. Do dia 13 em diante, os valores retornam ao preço padrão. 

Neste primeiro momento, a comercialização dos ingressos está destinada aos sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário, assim como para os visitantes. Na segunda-feira (3), as vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 18h30 e na terça-feira (4) para o Leão de Todos a partir do mesmo horário. As vendas para público geral abre na sexta-feira (7), a partir das 12h. 

Os ingressos podem ser comprados através deste link.

Valores de ingressos

Promocional (Inteira/Meia e Sócios)*

Sul Superior: R$ 100 / R$ 50
Sul Inferior: R$ 100 / R$ 50
Oeste Superior: R$ 120 / R$ 60
Oeste Inferior: R$ 120 / R$ 60
Leste Superior: R$ 120 / R$ 60
Leste Inferior: R$ 120 / R$ 60
*Valor promocional até às 23h59h do dia 12

Sócio

Sul Superior: R$ 125
Sul Inferior: R$ 150
Oeste Superior: R$ 125
Oeste Inferior: R$ 150
Leste Superior: R$ 125
Leste Inferior: R$ 150

Não sócio (Inteira/Meia e Sócios)

Sul Superior: R$ 250 / R$ 125
Sul Inferior: R$ 300 / R$ 150
Oeste Superior: R$ 250 / R$ 125
Oeste Inferior: R$ 300 / R$ 150
Leste Superior: R$ 250 / R$ 125
Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150
Deck Leste: R$ 350 / R$ 175

Proprietário de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50

Proprietário e sócio  de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50

Visitante: (Inteira/Meia)

Norte Superior: R$250 | R$125
Norte Inferior: R$300 | R$150

