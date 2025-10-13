A- A+

Futebol Sport x Flamengo: jogo atrasado pode ter data alterada mais uma vez Partida seria disputada na Arena de Pernambuco no dia 13 de novembro, mas o estádio receberá um evento imobiliário nesta data

Após a CBF agendar a partida entre Sport e Flamengo, atrasada da 12ª rodada, para o dia 13 de novembro, e o clube informar que o duelo será disputado na Arena de Pernambuco, há a possibilidade de novas mudanças. No dia do confronto, o estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, em São Lourenço da Mata, irá sediar um evento imobiliário.

No fim de julho, em meio à indefinição sobre a data da partida, o Sport negociou a operação do jogo com uma empresa privada pelo valor de R$ 3 milhões. Valor que já foi transferido para o clube pernambucano.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), através do presidente Evandro Carvalho, informou que vai tentar mudar a data da partida junto à CBF.

O Sport, por sua vez, salientou estar "em tratativas com a CBF desde a semana passada. Por enquanto, ainda não há uma definição sobre a data". À reportagem, a Arena de Pernambuco avisou que irá se pronunciar de forma oficial sobre o assunto em breve.

A partida entre Sport e Flamengo estava agendado para ocorrer em junho, mas foi adiado por conta da participação do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes. Antes do encontro atrasado pela 12ª rodada, os times se enfrentam no Maracanã, no próximo dia 1º, às 21h, pela 31ª rodada.

