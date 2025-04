A- A+

FUTEBOL FEMININO Sport x Flamengo: veja onde assistir ao vivo o duelo no Brasileirão Feminino Equipes se enfrentam nesta sexta (11), às 18h30, na Ilha do Retiro

Sport e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino 2025.

As duas equipes vivem momentos opostos na competição. Na 15ª colocação, com apenas um ponto conquistado, as Leoas entram em campo em busca da primeira vitória no campeonato.

No jogo anterior, o Sport empatou com o Internacional por 2x2, no Rio Grande do Sul. Os gols das Leoas foram marcados por Jaque e Layza.

Já o Flamengo, que ocupa a 9ª colocação, soma quatro pontos e vem de uma vitória expressiva sobre o 3B da Amazônia, por 5x1.

A torcida rubro-negra poderá acompanhar de perto o duelo nesta sexta-feira. O Sport já iniciou a venda de ingressos, com valor de R$ 10 para o público geral, enquanto os sócios podem realizar o check-in gratuito na plataforma oficial do clube.

Veja onde assistir Sport x Flamengo ao vivo:

O duelo entre Sport e Flamengo, pelo Brasileirão Feminino, terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Ficha técnica:

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: SporTV

Veja também