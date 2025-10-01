A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Fluminense: veja onde assistir e prováveis escalações para jogo da Série A Confronto será disputado às 19h desta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro

Com as chances de permanência cada vez mais remotas, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (1º) pela Série A do Campeonato Brasileiro. Passada a derrota no clássico nordestino perante o Fortaleza, o Leão terá outro tricolor pela frente. Desta vez, carioca. Às 19h, o time comandado por Daniel Paulista recebe o Fluminense, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada.

Depois de derrotar o Corinthians na rodada retrasada, o Rubro-negro buscava um triunfo no Castelão, em meio à instabilidade das equipes da parte inferior da tabela, para manter viva a esperança da fuga contra a degola. Entretanto, com o revés sofrido por 1x0, o Sport viu a probabilidade de ficar na elite do futebol nacional despencar para apenas 4%, conforme o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 14 pontos conquistados, o clube pernambucano segue afundado na lanterna do Brasileirão, com 13 pontos a menos que o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Adversário desta noite, o Fluminense inicia a rodada em 8º lugar, com 34 pontos, e com a confiança em alta pela vitória no clássico com o Botafogo, na estreia do técnico Luis Zubeldía.

Ausência e retorno

Para tentar frear a empolgação visitante e buscar a terceira vitória no campeonato, o Sport vai lidar com uma baixa significativa na formação titular. Artilheiro da equipe na Série A, com três gols, o atacante Derik Lacerda recebeu o terceiro amarelo na rodada anterior e está suspenso. Para a vaga do camisa 18, Daniel Paulista conta com Pablo, Colo Ramírez e Gonçalo Paciência. Em baixa, o trio soma apenas um gol no Brasileiro. Se o treinador optar por velocidade na frente, Chrystian Barletta surge como alternativa.

Em meio à ausência do goleador, o Leão contará com uma volta importante na cabeça de área. Após cumprir suspensão automática contra o Fortaleza, Zé Lucas reforça o meio de campo e vai fazer dupla com Rivera. Com isso, Lucas Kal retorna para o banco de reservas.

Dúvida

Outro volante do plantel, Pedro Augusto é dúvida. O jogador vem sendo acompanhado pelo departamento médico, depois de sofrer um trauma no joelho esquerdo na última semana. Substituído no intervalo no Castelão, com dores na lombar, Rafael Thyere também tem presença incerta.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes, Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Colo Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: Premiere

