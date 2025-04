A- A+

Retrospecto desfavorável Sport só venceu Fluminense fora de casa uma vez no Brasileirão por pontos corridos Única vitória do Leão como visitante na era dos pontos corridos foi em 2017, na penúltima rodada

O Sport visita o Fluminense neste sábado (3), às 18h30, no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em momento delicado na competição, sem vitórias e ocupando a lanterna da tabela, com apenas dois pontos, o Leão da Ilha precisa superar um tabu incômodo para conquistar os três pontos fora de casa.

Isso porque, desde o início da era dos pontos corridos no Brasileirão, em 2003, o time pernambucano só venceu o Fluminense uma vez como visitante.

O único triunfo aconteceu em 2017, pela 37ª rodada da Série A. Na ocasião, André Balada marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2x1. Marcos Júnior descontou para o Tricolor carioca.

De 2003 para cá, as equipes se enfrentaram no Rio de Janeiro em 11 oportunidades pela competição, com ampla vantagem para o Fluminense. São sete vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O duelo mais recente entre os times no Maracanã ocorreu em novembro de 2021, pela 30ª rodada da Série A. O Fluminense venceu por 1x0, com gol de David Braz nos acréscimos do segundo tempo.

Naquela temporada, o Sport foi rebaixado na 19ª posição com 38 pontos, enquanto o Tricolor terminou em sétimo lugar, com 54.

Confira os últimos cinco confrontos entre Fluminense x Sport pela Série A no Rio de Janeiro:

06/11/2021 – Fluminense 1x0 Sport

16/01/2021 – Fluminense 1x0 Sport

11/11/2018 – Fluminense 0x0 Sport

25/11/2017 – Fluminense 1x2 Sport

01/10/2016 – Fluminense 3x1 Sport

