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Copa do Nordeste Sport x Fortaleza: mais de 20 mil ingressos vendidos para a semifinal da Copa do Nordeste Duelo será disputado na noite desta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro

Se depender de apoio, o Sport está com a vaga bem encaminhada para a final da Copa do Nordeste. Na tarde desta segunda-feira (25), o clube rubro-negro divulgou que mais de 20 mil ingressos foram comercializados para o duelo com o Fortaleza, marcado para esta quarta-feira (27), às 21h30, na Ilha do Retiro. Será o maior público do time da Praça da Bandeira nesta edição do torneio.

Na semana passada, o Leão largou na frente do rival cearense na briga por uma ida à decisão. Venceu o Tricolor do Pici por 2x1, no Castelão. Assim, joga pelo empate para se classificar. Revés pernambucano por um gol de diferença leva a semifinal para os pênaltis.

Com dois dias para o duelo, o Sport vive a expectativa de receber o maior público do ano em sua casa. Até o momento, a partida com mais rubro-negros presentes na Ilha foi o Clássico dos Clássicos entre o Leão e o Náutico, pela ida da final do Pernambucano. Na ocasião, 24.605 torcedores acompanharam o empate em 3x3.

Em arte divulgada nas redes sociais, o Sport informou o percentual de ingressos comercializados por setores: Arquibancada frontal (96%); Arquibancada sede (esgotado); Cadeira ampliação (80%); Cadeira central (82%); e Sociais (78%). Atualmente, a Ilha do Retiro comporta 27.325 torcedores. Os bilhetes podem ser comprados através deste link.

Sport x Fortaleza: ingressos

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 70

Assentos Especiais: R$ 60

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 40

Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Assentos especiais: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 60

Assento Especial: R$ 50

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