Futebol Sport x Fortaleza: Marcelo Paz fala em "foco" no jogo, mas não esconde preocupação com violência Delegação do time cearense terá segurança reforçada, após atentado sofrido há pouco mais de três meses

Na partida entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco, marcada para este domingo (26), pela semifinal da Copa do Nordeste, infelizmente, o foco não estará apenas nas quatro linhas. Na madrugada do dia 22 de fevereiro, após o encontro entre os clubes pela primeira fase da competição, o ônibus que levava a delegação cearense sofreu um atentado por parte de uma uniformizada rubro-negra. Agora, pouco mais de três meses depois do ocorrido, o Tricolor do Pici retorna ao Estado sob desconfiança.

Através de nota enviada à Folha de Pernambuco, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, avisou que o foco do clube está voltado única e exclusivamente para a preparação para a partida. Entretanto, não escondeu a preocupação com o esquema de segurança dos cearenses em solo pernambucano.

"Nós aqui do Fortaleza estamos focados com a preparação do jogo, com o futebol, em tentar a vaga na final do Nordestão. Sobre o atentado ocorrido em Recife, isso é uma questão de segurança pública, deixemos para os responsáveis, e que punam os culpados. E claro, esperamos que os responsáveis proporcionem a segurança para o jogo, tanto para nossa delegação, quanto aos torcedores que irão ao estádio", enfatizou o dirigente tricolor.

Também procurada pela reportagem, a Federação Cearense de Futebol (FCF) informou que, na última quarta-feira (22), participou da reunião do Plano de Ação para o confronto deste final de semana. O encontro se deu de maneira online e contou ainda com representantes dos órgãos de segurança do Estado de Pernambuco e dirigentes de Sport e Fortaleza.

De acordo com a FCF, em comunicado, todo planejamento de segurança já foi definido. A delegação do Fortaleza será escoltada por todo trajeto:Aeroporto - Hotel, Hotel - Arena de Pernambuco, Arena de Pernambuco - Aeroporto.. Ainda como forma de apoio ao Leão do Pici, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, e o vice, Mauro Carmélio Neto, vão acompanhar a delegação tricolor na Arena de Pernambuco.

Já em relação à torcida cearense, os tricolores serão escoltados pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) desde a entrada no Estado até a chegada na Arena, em São Lourenço da Mata. Ainda como forma de prevenção, o Fortaleza solicitou junto ao Batalhão da Polícia Militar que "realizasse a vistoria dos RG's dos participantes das caravanas e que fossem permitidos, exclusivamente, aqueles que possuíssem registros no estado do Ceará". Uma reunião com as organizadas dos dois clubes também foi sugerida pela diretoria tricolor.

Ao todo, dois mil ingressos serão comercializados para os torcedores visitantes. A entrada de torcidas organizadas aliadas de outras equipes que tenham vínculos com as uniformizadas do Fortaleza não será permitida no estádio.

