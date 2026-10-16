A- A+

Série B Sport x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico nordestino pela Série B Enquanto o Rubro-negro sonha com entrada no G-6, Tricolor do Pici ainda busca acesso direto

Restam cinco jogos para o Sport decidir seu futuro na Série B do Campeonato Brasileiro. Das cinco decisões, três serão na Ilha do Retiro e, até por isso, o clube não pode pensar em tropeçar em casa se quiser seguir brigando pelo acesso. O primeiro desafio está agendado para esta sexta-feira (16), às 20h30, diante do Fortaleza, pela 34ª rodada, em confronto direto pela parte superior da tabela.

O time dirigido pelo técnico Mariano Soso inicia a rodada na oitava colocação, com 51 pontos, e precisa do resultado positivo, além de torcer por alguns tropeços para encerrar a rodada dentro do G6 da competição.

Equipe que fecha a zona de playoffs do acesso, o Atlético-GO tem dois pontos a mais que o Leão e entra em campo uma hora antes dos pernambucanos. Os goianos encaram a rebaixada Ponte Preta, em Campinas. Em sétimo, com 52 pontos, o CRB joga no domingo, em Maceió, contra o Botafogo-SP.

Para sonhar com a entrada no grupo dos seis primeiros colocados, no entanto, o Sport terá que encerrar uma sequência negativa diante do Fortaleza. O Rubro-negro não sabe o que é derrotar o rival nordestino como mandante desde 2021. Foram quatro vitórias cearenses e três empates em sete partidas disputadas no período.

Na atual temporada, enquanto o Sport vem de três partidas invictas, o Leão do Pici vive fase ainda melhor. São 14 jogos de invencibilidade, sendo 13 na Série B. No recorte, venceu seis vezes e empatou oito. O Time cearense ocupa o quarto lugar, com 57 pontos.

"Será um jogo difícil, um confronto direto, clássico regional, mas nossa equipe sabe o que quer no campeonato. Não podemos fugir disso, não podemos mudar nossa atitude, temos que continuar fazendo o que precisa ser feito para reagir com o resultado. Estamos em um momento muito bom, que tem feito bem para a gente. Será um jogo disputado, mas o Sport está pronto", falou o volante Patrick de Paula.

Escalação

Diante do árduo cenário, o Sport terá que lidar com pelo menos uma mudança para encarar o Fortaleza. Capitão do time, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi expulso no empate com o Atlético-GO e terá que cumprir suspensão. Habraão ocupará o espaço ao lado de Marcelo Ajul. Outra opção seria Kayky Almeida, mas o defensor está liberado para resolver uma questão familiar.

Na cabeça de área, depois de ser substituído em Goiânia com muitas dores no ombro, Willian Oliveira está recuperado e pode seguir na formação inicial. Recuperados de lesão e preservados no último jogo, Fernando Sobral e Marlon Douglas devem aparecer como opções no banco de reservas. Outro que volta é o lateral-esquerdo Raí Lopes, depois de ser expulso contra o São Bernardo.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão e Raí Lopes; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano; Carlos de Pena (Diego Hernández), Chrystian Barletta e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.

Fortaleza

João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Cardona e Mucuri; Rodrigo, Pierre e Rodriguinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Chico da Costa. Técnico: Paulo Autuori.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Isabela Morais Vivas (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Disney+

Veja também