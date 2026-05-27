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Copa do Nordeste Sport x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações da semifinal pela Copa do Nordeste Duelo de leões será disputado na noite desta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro

O Sport entra em campo, na noite desta quarta-feira (27), com o objetivo de dar o segundo passo rumo à decisão da Copa do Nordeste. Às 21h30, o Rubro-negro recebe o Fortaleza, na Ilha do Retiro com mais de 20 mil torcedores, pela volta da semifinal do torneio regional. No confronto de ida, os pernambucanos venceram por 2x1, no Castelão, com brilho de Perotti, autor dos dois gols. Para chegar à final, o Leão precisa de apenas um empate. Em caso de triunfo cearense por um gol de vantagem, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem avançar, encara o vencedor de Vitória e ABC, que se enfrentam no mesmo horário, na Arena das Dunas. Na ida, em Salvador, os baianos golearam os potiguares pelo sonoro placar de 6x2.

Se passar pelo Fortaleza, o Sport retorna à decisão do Nordestão depois de três temporadas. Em 2023, o time da Praça da Bandeira foi superado pelo Ceará, nos pênaltis. Desde o último título, em 2014, o Leão ainda chegou em outras duas finais: 2017 foi vice para o Bahia, enquanto em 2022 perdeu a taça para o adversário desta semifinal.

Embora o resultado de igualdade seja suficiente para carimbar uma vaga na grande final, o Sport entra em campo com a possibilidade de colocar um ponto final em mais um tabu diante do rival cearense. O último resultado positivo conquistado sobre o Fortaleza, em solo pernambucano, aconteceu em 2021, pela Série A do Brasileiro. Desde então, foram cinco encontros, com duas vitórias visitantes e três empates.

"A gente sabe da importância para o clube, para a torcida e para nós jogadores de chegar na final desta competição. Vamos estar diante de uma grande equipe, que é o Fortaleza, que também está acostumado com este tipo de competição. Um clube que também já foi campeão. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas a equipe está preparada", salientou o lateral-direito Madson.

Escalação

Para o compromisso desta quarta-feira, a chance do técnico Márcio Goiano repetir a formação que venceu o Fortaleza, semana passada, é grande. Neste intervalo, o treinador não perdeu peças por lesão. Além disso, não tem ninguém suspenso para o embate. Dessa forma, Yago Felipe deve ser mantido no meio-campo, formando trio de volantes com Biel e Zé Lucas.

Já na zaga, apesar de ter Marcelo Ajul à disposição, Zé Marcos fará dupla com Marcelo Benevenuto. Caso se confirme as expectativas, será o terceiro jogo seguido que Goiano manda a campo a mesma escalação, uma vez que contra o Juventude, pela Série B, o treinador optou por tais peças na vitória por 1x0 em Caxias do Sul.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto, Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Fortaleza

João Ricardo; Maílton, Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal e Mucuri; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino (Vitinho); Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Pedro Jorge Santos de Araújo (ambos de AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: TV Jornal e SportyNet.

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