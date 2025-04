Sport x Fortaleza: clube cearense quebra acordo, e jogo terá torcida visitante, na Ilha

A- A+

Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (23), o Sport informou que o duelo com o Fortaleza contará com torcida visitante. Segundo a diretoria rubro-negra, os dois clubes haviam feito um acordo para que a partida acontecesse com torcida única. Entretanto, os cearenses voltaram atrás e solicitaram a carga de ingressos para que os tricolores possam comparecer à Ilha do Retiro, neste sábado (26), às 20h, pelo Brasileiro.

Com isso, a Arquibancada do Placar será reservada para os visitantes. Na terça (22), o Sport chegou a iniciar a venda de bilhetes para o jogo com uma promoção de ingressos para o setor. No duelo do returno, com mando do Tricolor do Pici, os rubro-negros também terão o direito de comparecer ao Castelão.

No comunicado divulgado nas redes sociais, o Sport destacou que "a proposta para a não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, sob a justificativa de promover maior segurança para o evento".

Ainda segundo o Rubro-negro, o acordo foi formalizado com um documento assinado pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.

Contudo, na noite da última terça-feira (22), o Fortaleza optou por solicitar sua carga de ingressos para a partida. Assim, o Sport lamentou o ocorrido e enfatizou que "cumprirá o que determina o regulamento da competição e destinará a Arquibancada do Placar para a torcida visitante, com os valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)", pontuou o clube pernambucano.

O acordo feito entre os clubes tinha o objetivo de evitar briga entre torcidas dos dois clubes. No ano passado, após embate válido pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza foi atacada por membros de uma organizada do Sport.

Confira a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife informa que, após um acordo previamente firmado com a diretoria do Fortaleza Esporte Clube, no qual ambas as partes decidiram pela não presença de torcida visitante no jogo do próximo sábado (26), válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o clube cearense voltou atrás na decisão.

Importante destacar que a proposta para a não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, sob a justificativa de promover maior segurança para o evento. Após tratativas e alinhamento entre os clubes, inclusive com a formalização de um documento que foi assinado pelo CEO do Fortaleza e pelo Presidente da Federação Cearense de Futebol, o Fortaleza solicitou, na noite da terça-feira (22), sua carga de ingressos para a partida.

Diante disso, o Sport cumprirá o que determina o regulamento da competição e destinará a Arquibancada do Placar para a torcida visitante, com os valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

O Sport lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo o recuo do clube adversário, após tratativas alinhadas entre as partes, que visavam preservar a segurança e o bom andamento do espetáculo.

