Futebol Sport x Fortaleza: partida contará com efetivo de 812 policiais militares Confronto válido pelo Brasileirão ocorre neste sábado (26), na Ilha do Retiro

A partida entre Sport e Fortaleza, marcada para acontecer neste sábado (26), às 20h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, vai contar com um efetivo robusto da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Sob o comando do 12º BPM, a área interna, externa e as principais vias de acesso ao estádio contarão com 812 policiais militares para garantir a segurança de todos que pretendem comparecer à casa rubro-negra.

Vale lembrar que no ano passado, após um confronto entre os times pela Copa do Nordeste, o ônibus que levava a delegação do Fortaleza foi atacado por membros de uma organizada rubro-negra. Além disso, as principais uniformizadas dos dois clubes são vistas como rivais.

Após acordo entre os clubes, o duelo deste sábado seria realizado com torcida única, assim como o do returno, na capital cearense. Entretanto, a diretoria tricolor voltou atrás e optou por solicitar sua carga de ingressos para o jogo.

Diante da rivalidade entre as torcidas, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), solicitou apoio da PMPE para implementar a medida preventiva solicitada pelo Sport Club do Recife, visando a segurança dos torcedores e reforçando o compromisso firmado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Será proibido o acesso de torcedores portando bandeiras, adereços, camisas, roupas ou outros materiais que façam alusão às torcidas organizadas Leões da TUF e Irmandade Tricolor (antiga Jovem Garra Tricolor) do Fortaleza, devido ao histórico de violência envolvendo esses grupos.

Esta decisão foi firmada em fevereiro, após TAC impor restrições às organizadas do Estado causadoras de transtornos à segurança pública.

